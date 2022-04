Kiel

Regionale Bands und Kleinkünstler, aufgepasst: Wer schon immer mal davon träumte, auf der Kieler Woche aufzutreten, hat dazu in diesem Jahr (18. bis 26. Juni) vielleicht die Möglichkeit. Das Kieler-Woche-Büro sucht Show-Acts, die den Mut und das Talent haben, die Bühnen auf dem internationalen Segel- und Sommerfestival zu bereichern. Dies teilte am Donnerstag das Kieler-Woche-Büro mit.

Das Team um Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger möchte in Kooperation mit dem langjährigen Partner Kiel Artist die Kleinkunst noch erlebbarer gestalten, indem eigene Kleinkunstbühnen eingerichtet werden. Diese sollen, so heißt in dem Aufruf, an vielen Orten Überraschungen und spontane Unterhaltung bieten. So werden für noch mehr Besucherinnen und Besucher einzigartige Kieler-Woche-Momente kreiert.

Kieler Woche 2022: Kleinkünstler sollen einzigartige Momente schaffen

Denn darum geht es: ein einzigartiges Lebensgefühl in Deutschlands nördlichster Landeshauptstadt und eine internationale Atmosphäre. Ein wichtiger Bestandteil von Kiels schönster Woche des Jahres seien die Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler, schreiben die Kieler-Woche-Verantwortlichen. Wie es in dem Aufruf weiter heißt, sind gerade sie es, die durch die Nähe zum Publikum und den direkten Austausch tolle Begegnungen schaffen und die großen und kleinen Gäste mit einzigartigen und individuellen Momenten beschenken. Das werde in der kommenden Kieler Woche endlich wieder möglich sein.

Kleinkünstler können sich online unter www.livingroom-kiel.de bewerben. Bei weiteren Fragen steht Stefan Heitkämper von Kiel Artist per Mail an stefan@livingroom-kiel.de gerne zur Verfügung.