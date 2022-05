Kieler Woche 2022: Lichtershow mit Drohnen wird auf Sicherheit überprüft

Kiel

Die Stadt Kiel plant für die Kieler Woche 2022 „verschiedene Lichtshows mit Elementen aus Feuerwerken, Drohnen und anderen Lichtinszenierungen“. Das teilt das Kieler-Woche-Büro auf Anfrage mit. „Die genauen Inhalte werden zu gegebener Zeit veröffentlicht“, heißt es.

Wie bei der Corona-Notausgabe der Kieler Woche 2021 soll auch beim großen Volksfest 2022 die früher gewohnte Zahl und Gesamtdauer von Feuerwerken um rund ein Drittel gekürzt werden. In der verbleibenden Zeit wird das Himmelsleuchten um sogenannte „nicht pyrotechnische Elemente“ bereichert. Darüber hinaus wird zugunsten des Tierwohls auch auf besonders laute Böller verzichtet. Das gilt auch für das traditionelle Abschlussfeuerwerk.

„Die Abschlussinszenierung konnte 2021 erstmals mit einer imposanten Drohnen- und Lichtshow überzeugen“, heißt es in der Mitteilung des Kieler-Woche-Büros. Das werde sich 2022 und in den Folgejahren fortsetzen. Die Shows würden „mit Blick auf nachhaltige Alternativen stetig weiterentwickelt“. Schon die Abschlussinszenierung 2022 werde „mit einigen neuen Showelementen überraschen“.

Attacke auf Drohnenshow der Elbphilharmonie in Hamburg?

Derzeit geht indes ein besorgter Blick von Kiel in die Hafen-City in Hamburg. Dort war am vergangenen Wochenende die Lichtershow „Breaking Waves“ mit Drohnen über der Elbphilharmonie nach der Premiere am Donnerstag abgesagt worden. Begründung: Die Kunstaktion sei mit fremden Drohnen attackiert worden. Es gebe Sicherheitsbedenken.

An der Begründung sind allerdings mittlerweile Zweifel laut geworden. Die Polizei bestätigt lediglich eine Anzeige, weil eine Hochgeschwindigkeitsdrohne in die Lichtshow geflogen sein soll. Augenzeugen der Premiere hätten einen Angriff einer oder mehrerer fremder Drohnen nicht bestätigt, berichtet der NDR. Sie hätten vielmehr beobachtet, dass mehrere Leuchtdrohnen der Installation selbst zusammengestoßen und in die Elbe gestürzt seien.

Das niederländische Künstler-Duo Drift, das die Aktion installiert hatte, wehrt sich aber gegen den Verdacht, es habe technische Probleme gegeben. Vielmehr habe die Hamburger Luftsicherheitsbehörde nach der Meldung der Drohnen-Attacke die Erlaubnis für die folgenden Shows zurückgezogen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So oder so beschäftigt die Sache die Organisatoren der Kieler Woche. Sie äußern „großes Bedauern“ über die Absage in Hamburg und teilen mit: „Die Gefahr wird nun bei den Verantwortlichen für die Sicherheit zur Kieler Woche beleuchtet. Nach einer Risikoanalyse wird entschieden, ob gezielte Maßnahmen zum Schutz in Betracht kommen können.“