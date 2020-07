Kieler Woche: Ärger hinter den Kulissen

IWM Events ist auf der Kieler Woche schon mit der Piratenwelt auf dem Asmus-Bremer-Platz in Erscheinung getreten. Das Unternehmen, geführt von zwei Gesellschaftern, war 2008 in Hamburg zunächst als Anbieter von Catering und Verpflegungsdienstleistungen gegründet und vor allem mit mobilen Cocktailbars bekannt worden, hat aber mittlerweile sein Spektrum auf „die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Events, Incentives, Catering und Veranstaltungsgastronomie und alle damit im Zusammenhang stehenden erlaubnisfreien Tätigkeiten“ erweitert. So steht es im Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck, wo das Unternehmen seit März 2020 gelistet ist.