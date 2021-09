Spürbar beiderseitig ist die Freude, als Anna Depenbusch die Freilichtbühne Krusenkoppel betritt. Sich dann an den Flügel setzt, um in ihr „Gewaltig-leise“-Konzert zu starten. Was folgt, sind gut 100 höchst unterhaltsame Minuten mit Geschichten voller und Wortwitz, gesungen oder auch erzählt.