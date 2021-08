Kiel

Es hat sich längst herumgesprochen: Das Spaß-Programm der Kieler Woche vom 4. bis 12. September fällt wegen der Pandemie erneut weitaus schmaler aus als gewohnt. Auf der Freilichtbühne Krusenkoppel soll es dennoch eine ganze Reihe über die Bühne gehen – und zwar auch und gerade für die jüngsten Leute. Jeden Tag sind dort von 15 bis 16 Uhr besondere Kinderkonzerte geplant.

Es geht auch um Plastikmüll

Angekündigt ist dort an vier Nachmittagen (4., 6., 8. und 9. September) Matthias Meyer-Göllner mit seiner Zappelbande samt dem Programm „Die Müllpiraten und der blaue Planet“. „Mit Groove, Spaß und viel Publikumsbeteiligung geht es dann um die Themen Plastikmüll und Meeresverschmutzung“, kündigen die Veranstalter an..

Am Sonntag, 5. September, wollen die Kinder- und Jugendchöre der Oper Kiel ihre Lieblingssongs unter dem Motto „Junge Stimmen – hört zu und singt mit“ präsentieren. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an der Musikschule Kiel musikalisch aktiv sind, wollen am Dienstag, 6. September, ihr Können zeigen – ein Nachmittag mit Instrumenten, Gesang und unterschiedlichen Stilrichtungen.

Schräger Besuch aus Kreuzberg

Aus Berlin-Kreuzberg soll Raketen-Erna nach Kiel geflogen kommen, niemand soll so schön schnoddrig über Läuse, Schneemänner, Fischstäbchen und das Anderssein singen können – zu hören und zu sehen vom 10. bis 12. September.

Der Eintritt zu den Kinderkonzerten ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Mehr Infos zum Programm sind unter www.kieler-woche.de/spiellinie zu finden.