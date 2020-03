Organisatoren ziehen an einem Strang

Kiel

Das hat einen einfachen Grund: „90 Prozent der Ballonfahrer sind vom 4. bis 12. September bei Europas größtem Ballonfestival, der Montgolfiade in Warstein“, sagt Laloi. Aber vielleicht müssen die Kieler ja auf den „Dicken Anton“ und andere Hingucker nicht ganz verzichten. „Einige unserer Ballonfahrer wollen vielleicht für ein bis zwei Tage kommen und, wenn es wettertechnisch möglich ist, auch fahren“, sagt Laloi, dann können sich die Kieler-Woche-Besucher zumindest an bunten Ballonen am Himmel über Kiel freuen. „Und natürlich auf die 14. Auflage der Balloon Sail im Jahr 2021.“

Verlegung der Konzerte auf der Krusenkoppel braucht Zeit

Auch Maike Wiechmann, Künstlerische Leiterin für die Spiellinie im Amt für Kultur und Weiterbildung der Stadt, muss sich erst einmal an den Gedanken gewöhnen. „Auch wenn niemand von uns sagen kann, was im September sein wird, bleiben wir optimistisch“, sagt sie. Für die Konzerte der Reihe „gewaltig leise“ auf der Krusenkoppel bittet sie ebenfalls um etwas Geduld: „Wir arbeiten gerade daran, am liebsten alles 1:1 in den September zu übertragen, kontakten auch schon die Agenturen, aber das braucht noch Zeit.“ Sobald das Team mehr wisse, so verspricht sie, werde es weiter informieren.

Hauptsache das Fest findet statt

„Jeder Mensch braucht etwas, auf das er sich freut“, zitiert Andreas Schauder vom Hoftheater im Hiroshimapark einen Kühlschrankpostkartenspruch, „und ich freue mich wirklich auf den September. Und noch eine Botschaft liegt ihm am Herzen: „Es ist dieses Jahr nicht so wichtig, wie groß die Torte wird, Hauptsache wir können unser Fest feiern!“

„Sehr vernünftig“, findet Arne Eichberg vom Kieler Jugendring die Entscheidung, das Fest zu verschieben. Gemeinsam mit einem Team von rund 100 Leuten hat er jetzt alle Hände voll zu tun, um den Playground, den kreativen Treffpunkt für die Jugend im Ratsdienergarten, auch im September zu einem Erlebnis werden zu lassen. „Dann können wir vielleicht mit dem Gemeinschaftsgefühl dieser Tage das Ende der Krise mit einer entspannten Kieler Woche feiern.“

Wir-Gefühl nach der Krise stärken

Hauke Petersen, Vorsitzender des Kieler-Woche-Fördervereins, sieht die Entscheidung ebenfalls als ein sehr positives Zeichen. „Auch, wenn es eventuell nicht so eine Kieler Woche wird, die man gewohnt ist, wird sie dabei helfen, das Wir-Gefühl nach dieser Krise noch zu stärken.“ Zugleich verspricht der Vorsitzende, dass der Verein auch im September „die Flagge aus dem Fenster halten wird“ und Classic-Open-Air, Hoftheater und Junge Bühne weiter unterstützen werde. „Ich hatte zuerst Bauchweh bei dem Gedanken, so ein Traditionsevent zu verschieben“, sagt Petersen, „aber jetzt bin ich davon überzeugt, dass alles gut wird, wenn denn die Menschen jetzt auch wirklich mal zu Hause bleiben. Denn es muss doch auch mal wieder Sonnenschein kommen.“

Bands müssen sich gedulden

Auch die Bands auf der Jungen Bühne im Ratsdienergarten müssen sich ein wenig länger gedulden, bis sie dort ihren großen Auftritt haben. „Wir gehen aber derzeit davon aus“, so Christian Klengel, Projektkoordinator im Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen, „dass wir die Termine 1:1 in den September verschieben, wenn dann die Situation so sein wird, dass man es verantworten kann.“

Nun wird für September geplant

Unterstützung für die Entscheidung der Stadt kommt auch von anderer Seite: „Natürlich ist man zurzeit angesichts der Dynamik der aktuellen Krise gut beraten, alle Dinge situativ zu beurteilen und zu entscheiden“, sagt Martin Hülsmann, verantwortlich für die Bühnen der Privatsender an der Hörn und auf der Reventlouwiese, „aber wir werden zusammen mit unseren Partnern unser Mögliches versuchen, auch dann ein angemessenes Musikprogramm auf die Beine zu stellen. Mit den Künstlern sind wir bereits im Austausch.

Fleißig geplant wird auch beim NDR: „Wir gucken optimistisch auf den September-Termin“, sagt Andreas Schmidt, Leiter der Abteilung für zentrale Programmaufgaben beim NDR, „und hoffen, dass der Neustart am 5. September klappt.“ Auch wenn das Programm für den Juni-Termin „schon ziemlich festgezurrt war“, beginnen ab heute die Planungen für den Termin im September.

Mehr zu Kiel lesen Sie hier