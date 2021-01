Kiel

„Derzeit ist es noch zu früh für eine endgültige Entscheidung, ob die Kieler Woche wie wir es uns wünschen im Juni stattfinden kann“, sagt der OB. Bis März will Kämpfer noch abwarten. „Bis dahin gehen wir davon aus, realistisch einschätzen können, was wann möglich ist. Im Februar werden wir die politischen Gremien einbinden, um Lösungsansätze zu präsentieren.“

Der Oberbürgermeister wiederholt, was er bereits zum Start des Kieler Impfzentrums gesagt hat. „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr eine Kieler Woche in möglichst unbeschwerter Atmosphäre und nah am Original zu feiern. Um das zu erreichen, steht das Kieler-Woche-Büro im ständigen Austausch mit allen Partnern. Dabei geht es natürlich auch um den möglichen Zeitraum. Natürlich werden wir bei der Entscheidungsfindung immer die aktuelle Situation und die Sicherheit unserer Besucher im Blick behalten.“

Von der Heide: Nicht genügend Impfungen bis Juni

Kämpfer reagiert dabei auf einen Vorstoß von Tobias von der Heide. Der CDU-Landtagsabgeordnete hatte angeregt, die Kieler Woche von vornherein für den September zu planen und nicht für den Juni. Von der Heide glaubt nicht, dass im Juni bereits so viele Corona-Impfungen verabreicht worden sind, dass das Volksfest unbeschwert gefeiert werden kann.

Von der Heide denkt dabei besonders an die Schausteller, Veranstaltungsunternehmen und Gastronomen. „Eine spätere Kieler Woche erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmer mehr Geschäft auf einer Kieler Woche machen können. Das hilft sehr nach vielen Wochen des eingeschränkten Betriebes.“