Dornberger: "Es wird klein aber fein"

Es sei wichtig, dass die Kieler-Woche-Variante in diesem Jahr nicht mit dem traditionellen Ablauf des Sommerfestivals verglichen werde, sagt Kieler-Woche-Referatsleiter Philipp Dornberger immer wieder, wenn es um die Planungen in diesem September geht. Die laufen auf Hochtouren – und sind überschattet von der allgemeinen Unsicherheit, die die gesamte Welt im Corona-Jahr prägt. Sicher sind für die Zeit vom 5. bis 13. September bislang nur die Eckpfeiler: Im Mittelpunkt stehen die Segelwettbewerbe in Schilksee, die Windjammerparade und „dezentrale Veranstaltungen“, an deren Konzept noch gefeilt wird. Bekannt ist inzwischen auch, dass die zeitgleich stattfindende Digitale Woche im engen Schulterschluss mit der Kieler Woche konzipiert wird.

Dornberger : Der Fokus soll klar auf dem Segelsport liegen

Die grundsätzliche Ausrichtung wurde der Kommunalpolitik im Mai präsentiert, im Sommer wird dem Hauptausschuss das konkretisierte Konzept vorgestellt. Aber es gibt bereits jetzt eine Debatte darüber, wie die etwas andere Festwoche beworben werden soll. Die SSW-Ratsfraktion warnte gestern davor, die Erwartungen an den Umfang der diesjährigen Kieler Woche zu hoch zu schrauben. Der Fokus müsse auf dem Segelsport liegen, sagt Fraktionschef Marcel Schmidt. Er befürchtet Enttäuschungen, „wenn das plus X nicht in der öffentlichen Kommunikation seitens der Landeshauptstadt klar und transparent benannt wird“. Philipp Dornberger bestätigt, dass der Fokus klar auf dem Segelsport liegt. „Wir kehren zurück zu den Wurzeln – zum Segeln. Das plus X werden wir bis Mitte Juli soweit konkretisiert haben, dass wir dann in eine transparente Kommunikation gehen können. Klar ist aber schon jetzt: Die Kieler Woche 2020 wird klein, aber fein.“

„Bis ungefähr Mitte Juli benötigen wir Planungssicherheit“

Seit klar ist, dass Großveranstaltungen mindestens bis Ende Oktober verboten bleiben, sind auch die letzten Hoffnungen auf eine erste Großparty nach dem Ausbruch der Pandemie dahin. Details zu dem, was dennoch möglich ist, hängen von der Infektionsentwicklung und den rechtlichen Vorgaben in den nächsten Wochen ab. „Bis ungefähr Mitte Juli benötigen wir Planungssicherheit“, hatte Dornberger bereits im April gesagt, nachdem der Juni-Termin gestrichen wurde. „Es ist seit Wochen eine Berg- und Talfahrt. Für mein Team, aber auch für mich persönlich“, sagte er damals. Und daran wird sich auch in nächster Zeit wohl nichts ändern.

