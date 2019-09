Bienen, die über der Mitte Kiels kreisen, eine Wiese zwischen Gablenz- und Klappbrücke, ein altes Auto, das zuzuwachsen scheint. Die Natur holt sich die Stadt zurück. Zumindest auf einem mehr als 100 Quadratmeter großen Bild an einer Stelle, die so gar nicht mit Natur in Verbindung gebracht wird.