Watar: Ins Studio statt auf die Bühne

Einmal zeigen, was sie drauf haben. Das war das Ziel der vier jungen Musiker von „ Watar“, einem Heavy-Metal-Quartett aus Kiel. Doch trotz strahlendem Sonnenschein fehlt in diesen Tagen im Ratsdienergarten in der City etwas Entscheidendes: die Junge Bühne der Kieler Woche.

Wo sonst mehr als 20 Bands aus Schleswig-Holstein die Chance für einen Auftritt bekommen, liegen in diesem Corona-Jahr höchstens kleine Gruppen von Sonnenbadenden im Gras.

Absage der Jungen Bühne ist herber Rückschlag

„Die Absage war eine große Enttäuschung“, sagt Schlagzeuger Simon Irmer, der mit den Bandkollegen Nader Dabbagh (Gitarre), Anatolij Novosolov (Gesang, Gitarre) und Danyar Baker (Bass) zum Gespräch genau dorthin gekommen ist, wo sonst die Junge Bühne gestanden hätte. Die Gruppe aus Kiel-Gaarden hatte sich viel vorgenommen, wollte mit dem Auftritt musikalisch durchstarten.

Für die Band, die sich selbst um ihr Booking kümmert, bedeutete die Absage der Kieler Woche in ihrer bisherigen Form und weiterer Auftritte erst mal einen herben Rückschlag. „Weil viele Clubs weit im Voraus buchen, ist es gar nicht so einfach, Nachholtermine zu bekommen“, sagt Simon Irmer. Froh sind die vier jungen Männer deswegen, dass dieser Auftritt einfach nur um ein Jahr verschoben werden soll.

Projektleitung hofft auf kleines Alternativprogramm

Für Christian Klengel, der das Projekt Junge Bühne für die Stadt Kiel koordiniert, ist die Absage ein einmaliger Vorgang. „Das habe ich in der immerhin 15-jährigen Geschichte der Jungen Bühne noch nicht erlebt.“ Die Hoffnung aufgeben wollen er und Kollegin Marcelle Scherer trotzdem nicht. Sie setzen darauf, dass während der in den September verschobenen Segelregatten doch noch ein kleines Rahmenprogramm möglich sein wird.

Es wäre ein Segen für die Band, deren Zusammentreffen im Jugendtreff Chillbox in Gaarden alles andere als vorgezeichnet war. Der 21-jährige Danyar Baker ist Kurde, musste ebenso wie der 23-jährige Araber Nader Dabbagh aus Syrien fliehen. Anatolij Novosolov (26) hat russische Wurzeln, ist mehrfach zwischen den Ländern hin- und hergezogen. Nur der 32-jährige Simon Irmer ist als Kieler Sprotte in der Landeshauptstadt aufgewachsen.

" Watar " will eigene Songs spielen

Ihre Karriere begonnen hat die Gruppe mit Coversongs. „Jetzt wollen wir aber unsere eigene Musik spielen“, sagt Dabbagh. Als musikalische Vorbilder nennt er Metallica und Bands aus den Heimatländern der jungen Künstler. „Die kennt hier aber keiner“, so der Gitarrist.

Passend zu dieser multikulturellen Herkunft fallen auch die Songs aus. „Wir verwenden bei der Komposition unserer Lieder arabische Skalen“, sagt Irmer. „Und russisches Geschrei“, ergänzt Novosolov. Daneben singe die Band ihre Songs auch auf Englisch ein.

Band arbeitet an erstem Album

Mit ihrer Musik haben sich die Männer, die alle aus Gaarden kommen, einen kleinen aber feinen Fanstamm aufgebaut. „Wer auf Mainstream-Metal steht, mag uns oft nicht so“, sagt Dabbagh. Allen zu Gefallen, sei aber auch gar nicht das Ziel. Auch nicht mit ihrem neuen Album mit zehn Songs. „Wobei zehn so Mainstream ist, wir machen nur neun und einen Bonustrack“, so der Gitarrist.

Noch dieses Jahr soll die neue Platte mit dem Namen „System Reload“ erscheinen. Wer jetzt auf den Geschmack kommen ist, erfährt unter watar.de mehr über die Band, die alles ist, nur nicht gewöhnlich.

So werden die Bands für die Junge Bühne ausgewählt

Seit 15 Jahren haben Bands aus Schleswig-Holstein mit einem Durchschnittsalter der Mitglieder von höchstens 27 Jahren während der Kieler Woche die Gelegenheit, sich einem größeren Publikum zu präsentieren.

Um in die Auswahl zu gelangen, müssen sie dafür einen Song auf das Musiker-Netzwerk Backstage Pro hochladen. Eine Jury aus Kulturschaffenden aus Kiel und Umgebung und weitere Nutzer können dann über die Lieder abstimmen. Mit 40 Prozent wird das Votum der Fachjury gewichtet, 60 Prozent machen die Stimmen der Nutzer aus.

Aufgeteilt in fünf Genres bekommen dann mindestens vier Bands die Möglichkeit, im Abendprogramm der Bühne zu spielen.

Bei der Abstimmung im März, kurz bevor die Kieler Woche Corona-bedingt verschoben werden musste, haben sich nach Angaben der Stadt mehrere Tausend Menschen an der Abstimmung beteiligt. 23 Bands wurden so für die Junge Bühne ausgewählt. Sie sollen jetzt 2021 auftreten.