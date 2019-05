Die Kiwog nimmt Formen an

Kiel Neue Wohnungsgesellschaft - Die Kiwog nimmt Formen an Die Stadt Kiel rammt jetzt die ersten Pflöcke ein zur Gründung ihrer Wohnungsgesellschaft (Kiwog). Deren Rechtsform soll laut Beschluss des Sozial- und Wohnungsausschuss eine GmbH und Co. KG sein. Außerdem werden zunächst 439 Wohneinheiten an die künftige Kiwog übertragen.

Von Jürgen Küppers

So soll "Marthas Insel" einmal aussehen, wenn alle Neubauten fertig sind. Die Stadt will 104 Sozialwohnungen des Areals in den Bestand der künftigen Kiwog übertragen. Quelle: moka-Studio