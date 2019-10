Fast jede Stadt hat inzwischen ein Horrorhaus, in Kiel steht es im Stadtteil Holtenau. Das Ehepaar Elsbeth und Stefan Esser lebt darin und hat eine teuflische Freude daran, anderen das Fürchten zu lernen: Und so verwandeln sie an Halloween ihr sonst trautes Heim in ein Grusellabyrinth.