Mieterwechsel in den Altstadt-Arkaden in Kiel: In das Gebäude an der Ecke Küter- und Kehdenstraße, in dem Wellensteyn zuletzt Outdoor-Mode verkauft hat, zieht die Bäckerei Leefen, die dafür den benachbarten Standort am Alten Markt verlässt. Das Angebot wird in der größeren Filiale erweitert.