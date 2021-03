Kiel

Am Impfzentrum in Kiel läuft auch am Freitag alles nach Plan: Die Nachrichten zum Impfstopp mit dem britisch-schwedischen Astrazeneca-Vakzin in einigen Ländern ändern am Betrieb nichts. In Deutschland sehen die zuständigen Instanzen keinen ausreichenden Grund zur Beunruhigung.

Astrazeneca wird in den meisten schleswig-holsteinischen Zentren vormittags verimpft. An diesem Vormittag scheint das größte Ärgernis der städtische Mitarbeiter, der allen am Zentrum im Schwedenkai parkenden Autos einen Strafzettel verpasst, wenn sie keinen Parkschein haben.

Das sagen die Menschen in Kiel

"Ich denke, dass die Medien es schlimmer darstellen, als es ist", sagt Denise Mumm, als sie frisch von der Treppe zum Impfzentrum Kiel heruntersteigt. "Nach einer Grippeimpfung kann auch immer etwas passieren", sagt ihre Begleiterin Julia Nielsen. Beide arbeiten im Gesundheitswesen und seien sich der Risiken, aber auch der erwarteten Wirkungen des Astrazeneca-Impfstoffs bewusst. Fast alle für Freitag vereinbarten Astrazeneca-Impftermine sind auch genutzt worden.

Lesen Sie auch: Dänemark stoppt Impfung mit Astrazeneca

Das bestätigt Impfarzt Dennis Kramkowski: Sogar weniger Terminausfälle als die Tage davor verzeichneten die Kolleginnen und Kollegen im Zentrum. "Diskussionsbedarf ist natürlich schon da", sagt Kramkowski, "aktuell gibt es aber auch für uns keinen Hinweis auf erhöhte Risiken für Thrombosen und Embolien." Aus diesem Grund hatte beispielsweise Nachbarland Dänemark die Impfung mit dem Vakzin nach einem ungeklärten Todesfall vorübergehend ausgesetzt.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Generell gebe es derzeit keine Medikamente, die genauer unter Beobachtung stünden als die Covid-19-Impfungen, so Kramkowski. Als "total unglücklich" bezeichnet er daher die erneute Debatte um den Astrazeneca-Impfstoff, für den gerade wieder etwas Vertrauen aufgebaut wurde. "Wir brauchen doch jeden Impfstoff, den wir sicher verimpfen können." Denn generell sei die Impfmotivation in Schleswig-Holstein weiter hoch.

Kielerinnen und Kieler vertrauen Impfstoff

Ähnlich sehen es die meisten Personen aus dem Medizin- und Gesundheitswesen, die an diesem Vormittag ins Impfzentrum kommen. "Ich als Pfleger habe mich damit schon länger auseinandergesetzt", sagt Martin Pricke. "Bisher gibt es für mich keinen Grund zur Beunruhigung." Ärztin Hedwig Gerdely sagt: "Ich habe mich ausführlich informiert. Aber ich denke auch, man muss den Institutionen wie dem Paul-Ehrlich-Institut und der Ema Vertrauen entgegenbringen. Die längere Zulassungsphase in der EU und Deutschland hat mich darin bestärkt."

Zur Galerie Das sagen Impfwillige in Kiel zu Astrazeneca.

Petra Grünewald dagegen gibt zu, dass ihr schon etwas mulmig zumute ist – gerade nach den jüngsten Nachrichten: "Ich arbeite beim Zahnarzt im Epizentrum. Da muss man ja", sagt sie etwas bitter. Optimistischer gibt sich Handchirurgin Nina Schwall: "Das Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie heraus. Wir lernen dabei jeden Tag weiter. Auch das Paul-Ehrlich-Institut sagt: Weitermachen. Darauf müssen wir uns ja verlassen können."

Auch in anderen Zentren der Region kaum Absagen

Darauf verlassen sich offenbar auch die meisten Impfinteressierten in Schleswig-Holstein: Die Impfzentren des Kreises Rendsburg-Eckernförde in Büdelsdorf und Gettorf verzeichneten am Freitag zunächst zwei Absagen, die sich explizit auf die Gerinnungsprobleme bezogen.

Lesen Sie auch: Tödliche Thrombosen auch in Deutschland gemeldet

Im Plöner Impfzentrum wurden am Freitag alle Termine wahrgenommen, in Schönberg fiel aus unerfindlichen Gründen ein Kandidat aus. Die Segeberger Impfzentren konnten zu Absagen keine Auskünfte geben. Bisher seien in Norderstedt, Wahlstedt und Kaltenkirchen insgesamt drei stärkere Impfreaktionen bekannt geworden.