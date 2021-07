In Eigeninitiative hat Claudia Rempel eine entsiegelte, mit Erde angefüllte Verkehrsinsel der Stadt Kiel in eine Blühfläche verwandelt und bietet damit einer bunten Vielfalt an Insekten Raum. Mit einem selbstgestalteten Plakat wirbt sie um Achtsamkeit für die dort angesiedelten Pflanzen und Tiere.