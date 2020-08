Kiel

Früher, sagt Nura El-Ghandour, lag immer der Duft von gerösteten Maiskolben über der Promenade des Hafens von Beirut, der sich abends mit dem Rauch der vielen Shishas vermengte. Hier ließ sie mit ihrer Familie so manchen Urlaubstag ausklingen, schöne Sommernächte in der Heimat ihrer Eltern.

Mit diesen Erinnerungen haben die verheerenden Bilder der vergangenen Tage nichts gemein: Sie zeigen die Folgen unvorstellbarer Explosionen, wahrscheinlich ausgelöst durch etwa 2750 Tonnen der Chemikalie Ammoniumnitrat, die mindestens 160 Menschen getötet und mehr als 6000 weitere verletzt haben, die Häuser in Trümmer legten und Tausende Libanesen obdachlos machten.

„Ich bin mit Tränen eingeschlafen und mit Tränen morgens wieder aufgewacht“, sagt Nura El-Ghandour angesichts der Tragödie in der Stadt, aus der ihre Eltern 1990 wegen eines Bürgerkrieges flüchteten und in dem noch heute einige Verwandte leben. Zwei Jahre nach der Flucht nach Deutschland wurde sie geboren, als jüngste von fünf Töchtern.

Und nun, 28 Jahre später, will sie den Menschen, denen sie sich so nahe fühlt, helfen. Am Donnerstag fliegt die junge Frau aus Schilksee für zehn Tage in den Libanon. „Nur zu bedauern, was dort passiert, war für mich keine Lösung. Es ist meine Pflicht, mit anzupacken.“

In 20 Kilometern Entfernung vibrierten noch die Wände

Ihre älteste Schwester Dolly, die in Beirut geboren wurde und mittlerweile in Ludwigshafen wohnt, ist bereits vor Ort. Sie machte ursprünglich Urlaub in der libanesischen Hauptstadt, zum Zeitpunkt der Explosion war sie in einem Hotel in der Stadt Jounieh, 20 Kilometer nördlich von Beirut. Selbst dort vibrierten noch die Wände, erzählt Nura El-Ghandour.

Ihre Schwester wechselte umgehend in den Hilfsmodus: Zusammen mit der Frauenrechtsorganisation „Al Ghena“ verteilte sie gekochtes Essen und Getränke, reparierte kaputte Scheiben und Türen, suchte nach Waisenkindern und half dort, wo die Not gerade am größten war.

Mit Spenden soll nun versucht werden, Wohnungen für die unzähligen obdachlos gewordenen Menschen anzumieten. Zurzeit sind sie in Schulen oder anderen Sammelstellen untergebracht. Dafür hat Dolly El-Ghandour, die in ihrer Heimat für die SPD politisch aktiv ist, ein Spendenkonto eingerichtet.

„Sie ist mein Vorbild“, sagt Nura El-Ghandoura über ihre große Schwester, „ihr möchte ich nacheifern“. Sie sei zwar keine Handwerkerin, fügt sie hinzu, „aber ich kann fegen, eine helfende Hand sein oder auch psychologisch unterstützen“. Denn noch laufe in der teils zerstörten Stadt vieles chaotisch ab, sagt die Kielerin: „Helfende Hände werden gesucht.“

Auch die verzweifelte Stimme der Tante bewegte sie zu dem Schritt

Hinzu kommt, dass ihre Tante in Beirut von der Explosion selbst betroffen war. „Ihre verzweifelte Stimme, als sie mich nach dem Vorfall anrief, hat mein Herz bluten lassen. Sie wusste zunächst gar nicht, ob es sich um einen Anschlag, ein Erdbeben oder den Ausbruch eines Krieges handelte“, erzählt die Kielerin. Drei Tage später buchte Nura El-Ghandour schließlich den Flug nach Beirut.

Anders als ihre drei weiteren Schwestern, die aus persönlichen Gründen nicht in das Krisengebiet fliegen können, war sie selbst spontan: Nura El-Ghandour studiert an der FH Kiel Kindheitspädagogik und arbeitet in einem Mädchentreff in Friedrichsort.

"Die Menschen haben das Gefühl, nichts mehr zu verlieren zu haben"

Das letzte Mal war die Kielerin im September 2019 in Beirut: Die Flüchtlingskrise hatte zu dem Zeitpunkt die Hochphase hinter sich, der Aufstand, den sie im Land auch als Revolution betitelten, stand allerdings ebenso noch bevor wie schlimme Waldbrände und eine schwere Wirtschaftskrise. „Was soll dieses kleine Land noch ertragen?“, fragt sich deshalb die 28-Jährige aus Schilksee. „Die Menschen haben das Gefühl, nichts mehr zu verlieren zu haben. Viele skandieren nun auf den Straßen, man habe nun auch ihr Leben genommen.“

Deshalb seien auch die Krawalle in den vergangenen Tagen immer lauter geworden, so El-Ghandoura. Der Ruf nach dem Rücktritt der Regierung hatte am Montag dann auch Erfolg: Premierminister Hassan Diab und sein Kabinett legten ihre Ämter nieder.

Weil dem Staat Korruption vorgeworfen wird, baten viele Organisationen nach der Katastrophe, Spenden nicht an staatliche Einrichtungen zu senden. Auch die beiden Schwestern haben dies in die eigenen Hände genommen: Bei Freunden, Bekannten und in ihren sozialen Netzwerken haben sie für Beirut gesammelt. Zusammengekommen sind bislang 7500 Euro. „Damit“, sagt Nura El-Ghandour, „kann für ein paar Menschen die akute Wohnungsnot gelindert werden“.

Spendenkonto: Dolly El-Ghandour, DE29210800500141533500, Verwendungszweck: Beirut. Alternativ über Paypal: el-ghandour@freenet.de

