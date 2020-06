"Rassismus sollte man auch so benennen"

Kiel

Die Kielerin Patricia Nnadi (26) studiert Soziologie und Politikwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität und ist Mitglied im Kollektiv afrodeutscher Frauen. Die feministische und antirassistische Initiative von und für schwarze Frauen wurde im November 2018 in Kiel gegründet und ist seit kurzem ein eingetragener Verein.

Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gibt es inzwischen nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Ist die Situation hier mit der in Amerika vergleichbar?

Patricia Nnadi: Sie ist nicht eins zu eins übertragbar, aber sowohl in den USA als auch in Deutschland ist Rassismus ein Problem, das nicht genügend bekämpft und anerkannt wird. Auch hier in Deutschland haben wir strukturellen Rassismus.

Wie erleben Sie die Proteste bei uns im Land?

Mit dem Kollektiv afrodeutscher Frauen sind wir zu Demonstrationen in Hamburg und in Flensburg gefahren. In so einer großen Gemeinschaft zusammen gewesen zu sein, war für uns alle wichtig. Denn die letzten Wochen waren für die schwarze Community sehr anstrengend. Es ist gut, dass jetzt so viel über Rassismus gesprochen wird, allerdings ist man immer wieder mit der Gewalt konfrontiert, die man ohnehin schon tagtäglich hat.

Ist bei den Demonstrationen jetzt im Vergleich zu vorangegangenen Protesten etwas anders?

Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, die uns vorher nicht wirklich zugehört oder uns nicht geglaubt haben, nun auch anfangen zu sagen, dass Rassismus existiert.

Woran wird struktureller Rassismus für Sie sichtbar?

Wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Das äußert sich darin, dass schwarze Menschen aufgrund ihrer Hautfärbungen gewisse Talente, Emotionen oder Eigenschaften zu- oder abgesprochen werden. Das äußert sich nicht nur in der Erziehung, sondern auch im Bildungssystem, wo schwarze Menschen auf eine gewisse Art und Weise dargestellt werden. Oder in medialer Repräsentation. Das alles formt eine Struktur, in der schwarze Menschen weißen Menschen immer untergeordnet werden.

Welche Folgen hat das für Sie im Alltag?

Ich glaube, es gibt kaum Bereiche, in denen ich Rassismus nicht spüre. Es zieht sich durch jedes Alter und jede Situation. Bei verdachtsunabhängigen Polizeikontrollen sind zum Beispiel eher schwarze als weiße Menschen betroffen. Ich wurde schon als einzige kontrolliert, als ich in einer Gruppe von weißen Menschen unterwegs war. Oder ich gehe durch die Straßen, werde irgendwie anders angeguckt und bekomme das Gefühl vermittelt, ich gehöre hier nicht so wirklich hin. Ich muss mich immer wieder für meine Herkunft rechtfertigen. Kiel reicht als Antwort nicht aus. Ich werde dann gefragt, wo ich wirklich herkomme, weil es aufgrund meiner Hautfärbung ja nicht sein könnte, dass ich aus Kiel komme. Und wenn ich mit Menschen spreche, wird mir gesagt „Mensch, du sprichst aber gut Deutsch.“ Was soll ich sonst sprechen? Mir wird nicht geglaubt, dass ich hier hergehöre und hier geboren bin. Als Kind musste ich mich für meine Mutter rechtfertigen, weil bezweifelt wurde, dass sie weiß sein könnte. Sie kommt aus Deutschland, mein Vater aus Nigeria.

Sie selbst bezeichnen sich als Afrodeutsche oder schwarze Deutsche. Was steckt hinter den Begriffen?

Selbstbezeichnungen können für die Identitätsfindung wichtig sein. Denn Herrschaft zeichnet sich auch dadurch aus, dass Bezeichnungen für Menschen gefunden werden, die erniedrigend oder degradierend sind. Indem wir uns selbst als afrodeutsch oder schwarz bezeichnen, geben wir uns ein Stück weit unsere Identität, unser Selbstbild zurück.

Haben Sie das Gefühl, dass das Rassismusproblem in Deutschland relativiert wird?

Auf jeden Fall. Wir, damit meine ich ganz viele Aktivist*innen, Organisationen, Privatpersonen, Politiker*innen, Wissenschaftler*innen, sprechen ja schon seit Jahrzehnten darüber, dass Rassismus in Deutschland existiert. Aber uns wurde nicht zugehört – bis jetzt. Nehmen wir das Beispiel Hanau (die Anschläge auf Shisha-Bars im Februar, Anm. d. Red.), da hat man die ganze Zeit versucht Synonyme für Rassismus zu finden. Sie sorgen aber dafür, dass die Dramatik dieses Themas nicht wirklich zutage kommt.

Wie sollte die Gesellschaft das Thema angehen?

Rassismus sollte man als solchen benennen. Solange man ein Problem nicht thematisiert, gibt es keine Möglichkeit, dagegen zu handeln. Es wäre schön, wenn weiße Menschen anfangen würden, einfach mal glauben würden, dass Rassismus existiert, statt zu versuchen, von Rassismus Betroffenen irgendwelche Empfindlichkeiten zu unterstellen. Das hat nichts mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun, das ist ein gesellschaftliches Problem. Auch würde ich mir wünschen, dass sich Menschen aktiv mit dem Thema auseinandersetzen und zum Beispiel Bücher wie „Exit Racism“ von Tupoka Ogette, „ Deutschland Schwarz Weiß“ von Noah Sow und „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten“ von Alice Hasters lesen. Die Bücher sind sehr alltagsnah.

