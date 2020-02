Estella Haberl arbeitet in einer Welt aus Gold und Silber. Die Goldschmiedin aus Kiel hat jüngst ihre Meisterprüfung bestanden. Für ihr Meisterstück wurde sie mit dem Ernst-Alexander-Wellendorff-Gedächtnispreis ausgezeichnet.

Estella Haberl in ihrer Werkstatt-Welt. Sie arbeitet im Goldschmiedepunkt in der Holtenauer Straße in Kiel. Quelle: Frank Peter