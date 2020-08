Kielerin gewinnt 51. Müritzschwimmen

Die Kielerin Lotta Catharina Steinmann hat beim 51. Müritzschwimmen in Waren auf der Distanz von 3,8 Kilometer gewonnen. Ungeachtet der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben rund 450 Schwimmerinnen und Schwimmer an der Traditionsveranstaltung in Waren an der Müritz teilgenommen.