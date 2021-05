Kiel

„Ich will den Kindern beibringen, dass das Obst auch noch essbar ist, wenn es Druckstellen hat und nicht mehr schön aussieht.“ Für dieses Projekt wurde sie für den diesjährigen Nachhaltigkeitspreis in Schleswig-Holstein nominiert. Sie erhielt bei der gestrigen Preisverleihung zwar nicht den Hauptpreis, stattdessen aber den IB.SH-Nachwuchspreis. „Ich hätte nicht damit gerechnet, überhaupt nominiert zu sein“, sagt die 27-Jährige.

Balancierstab aus Toilettenpapierverpackung

Die gelernte Zirkus- und Erlebnispädagogin gründete die „Meer-Manege“ im Jahr 2019. Seitdem setzt sie sich mit Artisten und Artistinnen jeden Alters für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln, aber auch mit Plastik, ein. So werden teilweise alte Plastikverpackungen für Koordinations- und Gleichgewichtsübungen verwendet. „Wir können aus einer Toilettenpapierverpackung schnell einen improvisierten Balancierstab zaubern.“ Ihr Übungsraum befindet sich im Schreberweg in Kronshagen, unweit der Eckernförder Straße.

Überreicht wurden die Preise von Umweltstaatssekretärin Dorit Kuhnt. Sie erzählte, dass die Jury, bestehend aus Experten aus Wirtschaft, Politik, Medien, Kultur und Bildung, dieses Jahr aus 44 Bewerbungen auswählen musste. „Die Entscheidung fiel nicht leicht.“ Von den 44 Bewerbern haben es insgesamt acht auf die Liste der Nominierten geschafft – neben der „Meer-Manege“ sogar noch ein weiterer Verein aus Kiel: das Projekt „Wohnen-wie-ich-will“.

Weitereres Projekt aus Kiel

Es wurde von Ingrid Bolz im Jahr 2016 ins Leben gerufen. Der Verein setzt sich für gemeinschaftliches, inklusives Wohnen von jungen Menschen mit und ohne Behinderung ein. Aktuell befindet sich das Gebäude für so eine Wohngemeinschaft noch im Bau. Ende 2022 soll die Wohnung jedoch bezugsbereit sein. „Es geht uns darum, dass Studierende ohne Behinderung mit Menschen mit Behinderung zusammen leben und ihnen helfend im Alltag zur Seite stehen“, erklärt Ingrid Bolz. Insgesamt werden in der neuen Wohngemeinschaft an der Hörn elf Menschen einziehen können. Das Wohnen wird dort so organisiert sein, dass die Studierenden ohne Behinderung im Austausch für ihre Hilfe keine Miete zahlen müssen. Obwohl das Projekt „Wohnen-wie-ich-will“ kein Preisgeld erhielt, wurde es doch besonders gewürdigt. „Bei diesem Projekt geht mir echt mein Herz auf“, sagte Thorsten Scholz von der IHK.

Gestaltung einer besseren und nachhaltigeren Zukunft

Lena Kruit vom Manege-Projekt durfte sich neben der Auszeichnung auch über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro freuen. Etwas von dem Geld möchte sie an die vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen zurückgeben. „Außerdem würde ich das Preisgeld gerne dafür nutzen, um Teile unseres Zirkus- und Bewegungsprogramms kostenlos anzubieten.“ Kruit ist der Meinung, dass jedes Kind die Möglichkeit haben sollte, in der „Meer-Manege“ mitmachen zu können – egal, wie die finanzielle Situation der Eltern ist. „Im Zirkus ist nämlich jeder wichtig.“

So setzt die 27-Jährige sich nicht nur für eine nachhaltige Ernährung, sondern auch für soziale Gerechtigkeit ein. Da sie selbst seit mehr als zehn Jahren als Artistin im Zirkus tätig ist, weiß sie genau, wie wichtig der Zusammenhalt in einer Gruppe ist. „Diesen Zusammenhalt möchte ich gerne nun selbst an andere Menschen weitergeben.“ Und wo könnte Zusammenhalt wichtiger sein, als bei der Gestaltung einer besseren und nachhaltigeren Zukunft?