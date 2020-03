Reisen ist immer mit einem gewissen Abenteuer verbunden, nicht nur in der Corona-Krise. Aber was die Kielerin Svenja Nefen in Asien und anschließend am Frankfurter Flughafen erlebte, war mehr als ein Abenteuer. Nur mit viel Glück, Geschick und Hartnäckigkeit kam sie zurück nach Schleswig-Holstein.