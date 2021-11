Kiel

Sie will Ängste nehmen und auch ein wenig Vorbild sein: Die Kielerin Anna-Lena Walczak hat sich während ihrer Schwangerschaft gegen Corona impfen lassen. Ende Juli kam ihr gesunder Sohn Fiete zur Welt. Das Thema Impfung während der Schwangerschaft verunsichert nach wie vor viele werdende Mütter. Sie wollen ihr ungeborenes Kind auf keinen Fall gefährden. Doch auch die Mediziner raten dringend zu einer Impfung.

Während der Schwangerschaft impfen lassen?

Leichtfertig getroffen hat Anna-Lena Walczak, die Ratsfrau für die Kieler SPD ist, ihre Entscheidung nicht. „Man will ja nur das Beste für sein Kind“, sagt die 35-Jährige. „Aber was ist das Beste?“ Bei der Frage sieht sie sich mit den unterschiedlichsten Meinungen konfrontiert. Ihre Frauenärztin, die heute Schwangere impft und eine Impfung empfiehlt, hielt sich damals noch bedeckt. „Es gibt wenig Konkretes, auf das schwangere Frauen zurückgreifen können“, hat Anna-Lena Walczak festgestellt. Zudem würden in den sozialen Medien viele „Unwahrheiten“ kursieren. Sie spricht mit vielen werdenden Müttern, die sich gerne impfen lassen würden, aber Angst haben, dass die Impfung Auswirkungen auf das Kind haben könnte, und es deshalb lassen.

Da das Robert-Koch-Institut im frühen Sommer noch die Impfung für Schwangere lediglich mit besonderem Gefährdungsrisiko empfiehlt, trifft sie gemeinsam mit ihrem Mann Benjamin (37) eine Entscheidung. Sie will sich auch impfen lassen. „Unsere drei Jahre alte Tochter Stina geht in die Kita. Da hat sie viele Kontakte und kann sich mit Corona anstecken“, schildert Anna-Lena Walczak.

Erste Corona-Impfung in der 34. Schwangerschaftswoche

Am Computer kämpft sie um einen der raren Plätze für eine Impfung. In Preetz bekommt sie für den 4. Juni einen Termin. Ihr Hausarzt bestärkt sie in der Entscheidung. Auch Freunde, die im medizinischen Bereich arbeiten, beruhigen. „Ich erfuhr, dass der Corona-Impfstoff gar nicht so neu ist, sondern schon länger in der Krebsforschung bekannt ist. Trotzdem war ich an dem Tag super nervös“, sagt sie. Sie ist da in der 34. Schwangerschaftswoche. Alles geht gut. Nebenwirkungen spürt sie keine.

Während sie erzählt, schläft Fiete dick eingemummelt in seinem Kinderwagen. Am 24. Juli kommt er zur Welt. Doch seine ältere Schwester bringt kurz vor seiner Geburt noch einmal alles ins Wanken. Am Tag der zweiten Impfung tritt ein „worst case“ ein: „Der Kindergarten rief an. In der Gruppe meiner Tochter war ein Corona-Fall aufgetreten.“

Corona-Fall im Kindergarten der Tochter

Das Gesundheitsamt schaltet sich ein. Stina muss in Quarantäne. Mit einem Kloß im Hals schildert die junge Mutter die Sorgen, die sie sich um ihre Tochter gemacht hat, ums Baby und um sich. Der Kinderarzt ermutigt sie aber, sich an dem Tag trotzdem impfen zu lassen. Sie informiert auch den Kreißsaal. Die Hebamme vom Uni-Klinikum in Kiel beruhigt: „Wir werden sie beide schon durchbringen. Sie sind geimpft und werden nicht an Corona sterben.“

Am 20. Juli läuft schließlich die Quarantänezeit von Stina aus. Sie hat sich nicht angesteckt. Vier Tage später ist ihr Bruder gesund auf der Welt. Ein riesiger Stein fällt den jungen Eltern vom Herzen. „Auch jetzt nach über drei Monaten kann ich sagen, es war die richtige Entscheidung“, sagt Anna-Lena Walczak. „Fiete entwickelt sich prima. Er ist verhältnismäßig groß und schwer und entwickelt sich absolut altersgerecht.“ Auf Instagram hat sie ihre Impfung publik gemacht. Viele Anfragen von angehenden Müttern erreichen sie seitdem. Über die Zeitung hofft sie nun, anderen Schwangeren die Sorgen etwas zu nehmen.

Für den Schutz gegen Covid-19 spricht sich auch Prof. Nicolai Maass, Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, aus. „Ich rate jeder Schwangeren zur Impfung“, sagt der Mediziner. Gerade Schwangere seien stärker gefährdet für schwere Verläufe, aber auch für Schwangerschaftskomplikationen und Früh- und Totgeburt, wenn sie sich mit dem Coronavirus infizieren. „Leider sehen wir hier am UKSH immer noch Frauen mit Corona-Infektionen in der Schwangerschaft.“ Die Sorge um diese Frauen sei groß. „Wir haben erst kürzlich Schwangere intensivmedizinisch behandeln müssen. Durch Impfungen hätte dies vermieden werden können.“ Seit dem 17. September empfiehlt auch das Robert-Koch-Institut eine Corona-Impfung für alle Schwangeren.