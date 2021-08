Kiel

Am Dienstag, 31. August, ist es so weit: Die Premiere des neuen Wochenmarkts Kielköken in der Kieler Innenstadt steht an. Drei Foodtrucks und andere gastronomische Angebote werden im Innenhof auf dem Verlagsgelände der Kieler Nachrichten auffahren und für eine abwechslungsreiche und kulinarische Mittagspause sorgen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Start.

Welches Essen erwartet die Gäste von Kielköken am Dienstag in Kiel?

Von Bratwürsten über Dinkel-Pasta bis hin zum Smoothie: Das kulinarische Angebot bei der Premiere der Kielköken ist reichhaltig, regional und frisch. Sebastian Bär von Bäristo bietet vegane Speisen wie „Hot-Dog-Wraps“ an, am Foodtruck der „Extrawürste“ von Uwe Wiethaup gibt es unter anderem die klassische Currywurst.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das brandneue Verture-Farm-Team von Felix Doobe reicht aus dem Truck Dinkel-Pasta, Salate und Smoothies an, beim Team vom Café „Bornhorst Aan Tafel“ gibt es nicht nur Kaffeespezialitäten, sondern auch Backwaren und saisonale Küche. Außerdem stehen Getränke vom Sandhafen zur Auswahl und aus der „Cocina“ in der Alten Mu sind weitere Anbieter dabei, die hochwertiges Essen und Trinken garantieren.

Wann öffnet Kielköken?

Kielköken öffnet am Dienstag, 31. August, um 11.30 Uhr die Tore und hat bis 14.30 Uhr geöffnet. Der neue Markttreff ist an der frischen Luft auf dem Innenhof der Kieler Nachrichten im Fleethörn zu finden.

Welche Corona-Regeln gibt es?

Auf das Gelände dürfen maximal 70 Menschen gleichzeitig, es gilt eine Maskenpflicht. Die Masken dürfen aber an den Tischen abgenommen werden.

Warum lohnt es sich, früh zum Wochenmarkt zu kommen?

Wer die Premiere von Kielköken kaum erwarten kann, wird belohnt: Die ersten 200 Gäste erhalten eine kulinarische Überraschung.

Was ist in Zukunft für Kielköken geplant?

Kielköken soll immer einmal in der Woche am Dienstag stattfinden, bleibt aber nicht immer gleich. So werden das kulinarische Angebot und die Gastronomen vor Ort regelmäßig wechseln. Auch für die Unterhaltung soll in Zukunft gesorgt werden. Ob musikalische Untermalung oder Poetry-Slammer: Der Wochenmarkt wird immer wieder neue Überraschungen bereithalten.