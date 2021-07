Kiel

Die Sperrung der Kiellinie für den Autoverkehr soll in Zukunft einfacher werden. Arbeiter haben in dieser Woche damit begonnen, schwenkbare Drehschranken an mehreren Stellen zu installieren. Sie sollen die mobilen Absperrungen des Tiefbauamtes ersetzen.

Die beiden ersten Schrankenpaare wurden auf der Kiellinie bei der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GWDS) sowie in der Kösterallee auf der Zufahrt zur Kiellinie installiert. Außerdem wurde eine Hinweistafel aufgestellt.

Sperrung mit wenigen Handgriffen

Wann immer ein Anlass für die Schließung der Kieler Küstenpromenade besteht, sollen Mitarbeiter der Stadt die etwa 95 Zentimeter hohen Barrieren auf die Fahrbahn schwenken und so die Durchfahrt für Autos verhindern. Die Aktivierung der Sperrung ist mit wenigen Handgriffen möglich.

Anlässe dafür können Feste, Demonstrationen oder auch Freizeit-Aktionen sein. Aber auch die Slip-Aktionen der Segelboote oder Hochwasser sind alljährlich Anlässe für Sperrungen.

Eine generelle Schließung der Kiellinie für den Straßenverkehr ist das aber noch nicht. Es betrifft vielmehr temporäre Sperrungen zu besonderen Anlässen.