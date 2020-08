Dauerdebatte um Kiels Wasserkante: Sportdezernent Gerwin Stöcken (SPD) hatte zuletzt stets darauf verwiesen, dass neben einer kleinen Badestelle und dem Seebad Düsternbrook kurzfristig keine weiteren Schwimmoptionen an der Kiellinie geschaffen werden können. Das muss nicht so bleiben.

Von Niklas Wieczorek