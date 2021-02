Die hitzige Debatte im vergangenen Sommer hat Nachwehen: Mit doppelten Kapazitäten an der Reventlouwiese und der Testphase einer Badebrücke Bellevue will die Verwaltung reagieren – und Bademöglichkeiten an der Kiellinie schaffen. 2020 hatten die Kieler fast jede Wasserkante an der Förde genutzt.