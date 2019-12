In Schleswig-Holstein ist Torfrock seit den 1970er-Jahren schon eine Art Institution, mindestens eins ihrer Lieder kennt jeder Norddeutsche und ihre Auftritte samt gerülpster Refrains sind legendär. In diesem Jahr feierte die Band ihr 30. Bagaluten-Wiehnachts-Jubiläum in der ausverkauften Pumpe.