Thomas Stritzl in Bedrängnis

Kiel

In der CDU war nach der verlorenen OB-Wahl längst nicht nur Wundenlecken angesagt. Zwar erntete Spitzenkandidat Andreas Ellendt überall nur Lob. „Übermenschliches“ habe er geleistet, war sogar zu hören, sein Wahlkampf sei in höchstem Maß respektabel gewesen, und er trage am mageren Ergebnis von 20,3 Prozent gewiss keine Schuld. Wer aber dann? Am Nachmittag fand Alexander Barbie, Chef der Jungen Union Kiel, deutliche Worte: Kreischef Thomas Stritzl solle umgehend zurücktreten.

"Nicht immer nur die Schuld auf die anderen schieben"

„Einer muss doch die politische Verantwortung dafür übernehmen, dass wir seit vielen Jahren in Kiel kaum noch Wahlerfolge verzeichnen können“, sagte Barbie. „Die Schuld immer auf die anderen zu schieben oder auf die Umstände, ist kein guter Führungsstil. Man kann nicht einfach weitermachen wie bisher.“ Wenn die Christdemokraten in der Landeshauptstadt wieder stärker werden und den politischen Diskurs im Norden mitgestalten wollten, sei eine personelle Veränderung an der Parteispitze unumgänglich.

Stritzl äußert sich "überrascht"

Stritzl wies die Rücktrittsforderung zurück. Er habe am Sonntagabend angesichts des besonders breit aufgestellten Wahlbündnisses für den SPD-Mann Kämpfer noch vor Bekanntgabe des Ergebnisses erklärt, dass man gemeinsam gewinne und gemeinsam verliere. Dafür habe er von den Parteifreunden großen Applaus geerntet. „Umso überraschter bin ich jetzt über die öffentliche Äußerung der Jungen Union.“ Barbie gehe es offenbar um „gezielte Stimmungsmache“ vor dem kommenden Wahlparteitag. Stritzl: „Ich jedenfalls bin Andreas Ellendt, unserer CDU und auch der Jungen Union dankbar für den großen Einsatz bei dieser Persönlichkeitswahl um das Amt des OBs.“

Ende November Wahlparteitag in Kiel

Stritzl muss auf dem Kreisparteitag, der nach Termingerangel nun voraussichtlich am 30. November stattfindet, um seine Wiederwahl bangen. Gegen ihn will der Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide antreten. Stritzl sagte gestern, dass er sich auch einer Kampfkandidatur stellen werde. „Ich stehe zur Verfügung.“

Landespartei blickt kritisch auf Kieler CDU

Aus Sicht der Landespartei gibt es ausgerechnet in der Landeshauptstadt noch viel zu tun. Jünger, weiblicher und urbaner soll sich die CDU nach Vorstellung ihres Landeschefs Daniel Günther aufstellen. Außer Lob für Ellendt wollte sich Günther zu Kiel jedoch nicht äußern. Sein Landesgeschäftsführer Vitalij Baisel sprach bei der nötigen Reform von einem langwierigen Prozess. Das sei keine Sache von drei Monaten. „Einige Stadtverbände wie zum Beispiel Neumünster gehen da gut voran. Die Kieler Union hat Nachholbedarf und muss in den Ortsverbänden präsenter werden.“

Landtagsfraktionschef Koch : "Ich erkenne wenig jugendliche Dynamik"

Aus Sicht von Landtagsfraktionschef Tobias Koch sollte sich die Kieler CDU als Großstadtpartei sowohl inhaltlich als auch personell stärker profilieren. „Ich nehme wenig jugendliche Dynamik wahr und wenig, was die politische Breite betrifft. Im Rathaus ist die CDU isoliert und vertritt kaum klar identifizierbare Positionen.“

Stritzl wies auch diese Vorwürfe zurück. Nach der Kommunalwahl habe er versucht, ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP zu schmieden. „Dass die Mehrheit das anders gestaltet, ist nun mal das Spiel.“

