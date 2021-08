Kiel

In Kiel liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit gut einer Woche bei mehr als 30 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 37,3 – der sechsthöchste unter den Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein.

Aus Sicht von Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken sollte künftig allerdings nicht mehr nur die Inzidenz zur Bewertung der Pandemie-Lage herangezogen werden: „Ich glaube, es braucht auf jeden Fall weitere Indikatoren.“

Stöcken: Impfungen und Krankenhaus-Einweisungsquote zur Lageeinschätzung nutzen

Neben der Impfquote, die ohnehin schon erfasst würde, komme aus seiner Sicht auch die Einweisungsquote in Kliniken infrage – ein Indikator dafür, wie viele der Covid-19-Patientinnen und -Patienten wegen dieser Erkrankung in Krankenhäusern behandelt werden müssten.

Die Inzidenzen von heute seien nicht mit denen von vor einem Jahr vergleichbar. „Bei der neuen Virus-Variante hilft der Wert nicht weiter“, so Stöcken. Während man im vergangenen Sommer noch eine infizierte Person zu Hause isolieren konnte, ohne dass sich die anderen Haushaltsmitglieder ansteckten, infiziere sich nun die ganze Familie. Daher sei es wichtiger zu schauen, wie die Infektionen verliefen.

„Es macht allerdings keinen Sinn, dass Kiel hier einen eigenen Weg geht. Das muss mindestens in Schleswig-Holstein, besser noch auf nationaler Ebene umgesetzt werden“, betont Stöcken.

Aktuell sind in Kiel 166 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 26 Corona-Fälle davon wurden am Mittwoch gemeldet. In Quarantäne befinden sich derzeit 285 Personen.

Gesundheitsamtsmitarbeiter werden zunehmend beschimpft und bedroht

Diese machen den Mitarbeitenden im Gesundheitsamt laut Stöcken zunehmend Probleme. Das Team des Gesundheitsamts ruft täglich bei den in Quarantäne befindlichen Menschen an, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Ein Großteil der Betroffenen sei dabei zwar freundlich und freue sich über die Anrufe, so Stöcken. Doch es gebe bei den Telefonaten inzwischen täglich Fälle von Beleidigungen und Drohungen.

„Unseren Leuten stecken ohnehin schon die Pandemiebelastungen in den Knochen. Und dann müssen sie sich auch noch solche Äußerungen anhören“, sagt Stöcken. Das sei für manche schwer zu verkraften.

In einem besonders schlimmen Fall, in dem nicht nur Schimpfwörter fielen, sondern auch damit gedroht wurde, das Gesundheitsamt anzuzünden, sei Strafanzeige gestellt worden, berichtet der Gesundheitsdezernent. Daraufhin habe die Polizei eine Gefährderansprache vorgenommen. Stöcken kündigt an, solche Fälle weiterhin konsequent zur Anzeige zu bringen.