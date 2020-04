Kiels erste Elektrofähre auf Kiel gelegt

Kiel

Holland Shipyards baut die Fähre jetzt parallel zur Hybrid-Fähre „Gaarden“ und Fähren für Amsterdam und Norwegen. Die Kiellegung erfolgt an der Mewede in Hardinxveld-Giessendam bei Rotterdam, wie die Werft mitteilt.

Wegen der Corona-Krise gab es keine Feier und keinen Empfang. Deshalb erfolgte nur der technische Akt des Absenkens der ersten Rumpfsektion. Der Bau von Schiffen läuft auch in den Niederlanden weiter.

Batterien und Solarelemente an Bord

Die neue „Düsternbrook“ soll neben einem großen Batteriepaket auch 20 Solar-Elemente aufs Oberdeck bekommen. Die beiden Batterie-Blöcke im Rumpf haben eine Leistung von zusammen 819 Kilowatt. Die entsprechende Ladeinfrastruktur an den Anlegern in Dietrichsdorf und an der Hörn wird noch gebaut.

An Bord der „Düsternbrook“ wird Platz für 140 Fahrgäste und 60 Fahrräder sein. Die Fähre bekommt außerdem ein neuartiges Festmachersystem, mit dem die Fähre auch im Ein-Mann-Betrieb gefahren werden kann.

Neubau "Gaarden" bereits in der Ausrüstung

Die 3,9 Millionen Euro teure „Düsternbrook“ ist Teil des neuen Verkehrskonzepts in Kiel. Durch neue Fördefähren sollen mehr Menschen auf den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad und Fähren bewegt werden.

Mit "Düsternbrook" wird ein Traditionsname der SFK wieder neu vergeben. 1959 bis 1982 diente bereits ein Wasserbus mit dem Namen für die Vorgänger-Reederei KVAG. Sie fährt heute noch in Finnland. Die erste Hafenfähre mit dem Namen "Düsternbrook" wurde 1912 gebaut und ging im Zweiten Weltkrieg verloren.

Bei der Werft in Rotterdam ist seit Juni vorigen Jahres auch die Hybrid-Fähre „Gaarden“ in Bau. Diese Fähre befindet sich in der Ausrüstung und soll in Kürze ins Wasser kommen.

Die „Gaarden“ soll auf der Route F1 vom Bahnhof nach Laboe zum Einsatz kommen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Kiel.