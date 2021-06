Kiels langer Weg zur Meeresschutzstadt

Kiel

Das Meer geht uns alle an. In diesem Punkt sind sich die Gäste des Podiums einig, mit dem der Ocean Summit Kiel am Tag des Meeres die Frage beleuchtete: Was kann Kiel als Meeresschutzstadt tun? Denn: Im vergangenen Jahr hat die Ratsversammlung der Landeshauptstadt beschlossen, dass Kiel Meeresschutzstadt werden soll.

Im Zuge dessen stellte der Ocean Summit, eine Bildungs- und Vernetzungsplattform, die sich den Meeresschutz auf die Fahne geschrieben hat und Veranstaltungen dazu organisiert, die Frage: Vor welchen Aufgaben steht Kiel als Meeresschutzstadt? Und gibt die Frage weiter an die, die es wissen müssen und in der Hand haben: Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, die Direktorin des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung, Katja Matthes, Umweltminister Jan-Philipp Albrecht und den Geschäftsführer von Kiel-Marketing, Uwe Wanger.

Beim Meeresschutz schneller sein als beim Klimaschutz

Kiel ist bereits Klimaschutzstadt, der Titel Zero-Waste-Stadt wird anvisiert. „Die Meeresschutzstadt baut auf den anderen beiden Themen auf“, sagt Ulf Kämpfer. Und berührt viele Bereiche. Da ist die Weltkriegsmunition, die im Meer versenkt wurde und toxische Stoffe freisetzt. Da sind 150 Millionen Tonnen Müll in den Weltmeeren, die durch Meeresfrüchte auch wieder auf unserem Teller landen. Da ist der Klimawandel, untrennbar mit den Meeren verbunden, und da sind die Kreuzfahrtschiffe, die der Umwelt schaden.

Als Großstadt am Meer kommen diese Punkte hier zusammen. „Wir hoffen, wir sind bei der Meeresschutzstadt schneller da, wo wir hinwollen, als bei der Klimaschutzstadt“, sagt Kämpfer. Seit 1995 trage Kiel diesen Titel, alle ihre damit verbundenen Ziele habe die Stadt aber noch nicht erreicht.

Meeresschutz: Wissenschaft mit Spaß kombinieren

Damit sich Kiel erfolgreich für den Meeresschutz einsetzen könne, müsse er nicht nur wissenschaftlich angegangen werden, sagt Kiel-Marketing-Chef Wanger. „Umwelt muss auch Spaß bringen.“ So vermittle beispielsweise das Camp 24/7 den jungen Seglern, wie wichtig ein intakter Ozean für ihren Sport ist.

Auch ansonsten ist die Ausgangslage für ein gemeinsames Vorankommen keine schlechte: Geomar kooperiere mit der CAU und verschiedenen Start-ups, die beispielsweise mithilfe Künstlicher Intelligenz Bergungsgeräte für Munitionsreste entwickelten, berichtet Direktorin Matthes. Auch die Tourist-Info kläre über die Gefahren durch Munition im Meer auf, ergänzt Wanger.

In der Umweltbildung hingegen sei bei Geomar noch Luft nach oben, sagt Matthes. Auch die Stadt Kiel könne eine Themenwoche mit Schulen zum Meeresschutz gestalten, regt sie an. Umweltminister Albrecht zeigt sich von den Infosäulen am Nationalpark Wattenmeer begeistert. „Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch anderswo funktioniert.“ Der Meeresschutz müsse aus seiner Nische heraus und Aufmerksamkeit bekommen, das Land könne dabei den Rückenwind von Kommunen gut gebrauchen.

Es gibt aber auch greifbarere Probleme: Wieso sind die Mülleimer an der Kiellinie noch nicht möwensicher? Das stehe auf der Tagesordnung der Stadt, sagt Kämpfer. Jedoch erst, wenn der Umbau der Kiellinie starte. Sie vorher auszutauschen und im Zuge des Umbaus noch einmal, sei „nicht nachhaltig“.

Kreuzfahrtreedereien kommen durch Proteste "in die Hufe"

Auch die Verbannung der Kreuzfahrt aus Kiel, wie Klimaaktivisten fordern, sei es nicht. „Wir haben hier die Chance, Standards zu setzen“, sagt Kämpfer. „Wir haben eine Landstromanlage gebaut, jetzt baut Rostock auch eine.“ Außerdem hätten die Betriebe ein Interesse daran, ihr Image zu ändern. Auch die Proteste von Gruppierungen wie Fridays for Future seien ein Grund, warum sie „jetzt in die Hufe kommen“.

Vage Ziele und klare Vorhaben stehen somit noch im Raum beim Projekt Meeresschutzstadt. Bildung und Information scheint jedoch eine große Rolle zu spielen. Denn, wie Kämpfer sagt: „Am Ende schützt man das, was man kennt.“