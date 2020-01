Dieser Kieler lebt in der "Jungs-WG: Abenteuer Amsterdam"

Kiel

"Ich mag es, vor der Kamera zu stehen und mich zu präsentieren", sagt der 17-Jährige selbstbewusst. "Ich habe die Sendung als Kind geguckt und gedacht, da will ich irgendwann mal mitmachen." "Just for fun" habe er sich letztes Jahr bei "Jungs-WG: Abenteuer Amsterdam" beworben. Dass er dann tatsächlich gecastet wurde, sei ein "krasses Gefühl" gewesen. "Da fühlt man sich geehrt", erzählt er stolz während des Interviews bei sich zu Hause. Er weiß aber auch, wie es ist, nicht ausgewählt zu werden. Dreimal hatte er vor ein paar Jahren erfolglos für die Kinderserie "Die Pfefferkörner" vorgesprochen. "Aber da war ich ein bisschen verplant und hatte den Text vorher nicht gelernt", gibt Jeppe Waschko lachend zu. Beim Casting für die Doku-Reihe, deren 11. Staffel gerade ausgestrahlt wird, hat es dann geklappt.

"Jungs-WG: Abenteuer Amsterdam ": Die Kameras waren überall dabei

Ständig von der Kamera begleitet zu werden während er und seine vier Mitbewohner darum pokern, wer den Abwasch machen muss, im Supermarkt einkaufen, aber auch Mädchen auf der Straße ansprechen, sei nicht unangenehm gewesen. "Am Anfang war es ein bisschen merkwürdig, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Vor der Kamera zu reden, fällt einem schon leicht, wenn man es jeden Tag macht", meint der Gymnasiast lässig. Seit kurzem hat er auch einen eigenen Youtube-Kanal, auf dem der Teenager noch mehr von sich und seinem Leben zeigen möchte.

Das Umfeld von Jeppe Waschko aus Kiel ist begeistert

Die Folgen der "Jungs-WG" laufen seit Anfang Januar viermal pro Woche im Fernsehen. Die Reaktion seines Umfelds war durchaus positiv. "Meine Freunde meinen, dass das echt cool ist. Die meisten Lehrer haben es ein bisschen belächelt." Auch ein paar Fans hat er mittlerweile: "Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich von manchen angeguckt wie ein Außerirdischer. In der Schule wollten ein paar Leute Autogramme und Fotos haben."

Er selbst schaut die Folgen von "Jungs-WG: Abenteuer Amsterdam" gerne schon vor der Ausstrahlung in der Mediathek oder live zusammen mit seinen Eltern und den drei Geschwistern. "Es ist ein cooles Gefühl, sich im Fernsehen zu sehen", findet der extrovertierte Schüler. Der Rummel um seine Person scheint ihm nicht zu Kopf gestiegen zu sein und er bleibt bescheiden.

Nach seinem Abitur möchte er gerne weiter in der Medienbranche Fuß fassen. "Es wäre mein Traum, meine Hobbys die Schauspielerei, das Modeln und Videos zu filmen, zum Beruf zu machen. Aber davon leben zu können, ist schwer", sagt er abgeklärt. Zum Glück hat Jeppe Waschko noch eine andere große Leidenschaft. Neben ein paar Erinnerungsfotos aus der WG in Amsterdam und einer Unzahl Basecaps ist sein Zimmer mit einem Aufkleber von Holstein Kiel dekoriert. Mehrmals in der Woche geht er zum Fußballtraining, daneben stehen noch das Fitnessstudio und in den Ferien Wake- und Snowboarden auf dem Programm.

Waschko wollte ordentlicher werden in der "Jungs-WG: Abenteuer Amsterdam "

Klar, dass der Mittelfeldspieler in der WG immer vorne mit dabei war, wenn die Jungs ungewöhnliche Sportarten ausprobieren durften. "Ich hab Spaß reingebracht, Sprüche geklopft, war immer vorne dabei, hatte Lust auf Action", berichtet er. Mit seinen Mitbewohnern auf Zeit hat er sich dabei immer gut verstanden und die Jungs halten auch weiterhin Kontakt zueinander. Sein Fazit: "Das Coolste war, vier neue Jungs kennenzulernen und vier Wochen ein Abenteuer zu erleben."

Nur sein Vorsatz, in der WG ordentlicher zu sein als zu Hause, sei nicht ganz aufgegangen, gesteht Jeppe Waschko. Trotz des zeitweiligen Chaos in der WG-Küche hat ihn die Zeit in Amsterdam nicht vom WG-Leben abgeschreckt. Auch seine jüngere Schwester, die ihm bei seinen Bewerbungsvideos geholfen hatte, möchte jetzt WG-Luft im Fernsehen schnuppern. Denn die Reality-Serie gibt es auch mit Mädchen. Noch bis zum 3. Februar können sich Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren beim ZDF bewerben.

Von Inga Schönfeldt

