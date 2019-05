Wie das UKSH Kiel bestätigte, wurde das Fehlen des Kindes erst in der Kita bemerkt. Polizeibeamte griffen den Jungen im Schrevenpark auf und brachten ihn zu seiner Mutter. Das war zügig möglich, da die Polizisten in der Regenhose des Kindes ein Namensschild entdeckten und so die Adresse der Eltern ermitteln konnten.

Laut Sprecher Matthias Felsch hat die Polizei Kiel nun eine Verdachtsanzeige wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht geschrieben und den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben.