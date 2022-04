Kiel

Nein, dieses Kinder-Musical ist nicht das Dschungelbuch, wie es Generationen zum Teil mitsprechen oder mitsingen können. Der Klassiker „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“, er fehlt, ebenso wie all die anderen Hits. Auch inhaltlich verzichtet das Stück des Tourneetheaters Liberi aus Bochum (NRW) auf Originaltreue: Mogli, der im Märchen als Findelkind eingeführt wird, steht am Sonnabend in der Kieler Wunderino-Arena schon gleich zu Beginn vorlaut auf der Bühne und wird vom Wolfsrat ins Rudel aufgenommen. Ist all das aber ein Nachteil? Überhaupt nicht.

Denn den Kern tasten die Macher um Ines Becher, die bei dem wiederaufgenommenen Musical Regie führte, nicht an: Da ist Mogli (Dominik Tiefgraber), das Menschenkind, das von Wölfen und natürlich dem Bär Balu groß gezogen wurde und Teil des Dschungels sein will, und doch stets zweifelt, wer er ist und wohin er gehört.

Dschungelbuch in Kiel: Ein Ohrwurm namens „Banana“

Da ist eben der herzensgute Balu, gespielt von Hannes Weyland, dessen tollpatschige Art und natürlicher Witz nicht nur die kleinen Zuschauer immer wieder zum Lachen bringt. Und auch Shir Khan und sein Ziel, Mogli zu vertreiben, gehört beim Gastspiel in Kiel zur Geschichte – Markus Peters überzeugt als böser Tiger derart, dass er am Ende von einigen Kindern sogar Buh-Rufe erntet. Mehr Lob geht nicht.

Apropos Ende: Da singen alle zusammen, Darsteller und rund 800 Zuschauer, noch einmal den Ohrwurm des Stücks, der nur kurz „Banana“ heißt. „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ flötet danach jedenfalls keiner mehr.