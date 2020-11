Kinderschutz in Kiel - Gewalt: Film soll Kindern in Not helfen

"Sag Bescheid" ist die klare Botschaft in einem neuen Film des Kieler Jugendamtes zum Thema Hilfe für Kinder in Not. Der Videoclip soll dazu beitragen, dass Kinder sich an Vertrauenspersonen wenden, wenn sie Gewalt erleben.