Leise rieselt's aus den Fugen

Kiel

„Es fing damit an, dass das Dach neu gedeckt werden musste“, berichtet Kirchenmusiker Klaus-Martin-Eggers. „Viele Dachziegel zerbröckelten“, ergänzt Pastorin Margret Laudan. Bei der Gelegenheit wurde außerdem eine 18 Zentimeter starke Isolierung eingebaut. Ende des Jahres sollen die Arbeiten auf dem Dach beendet sein. „Das merken wir schon und hoffen, dass die Heizkosten sinken“, so die Pastorin. Ein weiteres Problem: Einige Fugen im Mauerwerk sind brüchig geworden, auch alte Steine mussten zum Teil ersetzt werden. An den hohen Außenwänden wurden außerdem Dübel erneuert, die die Fassade mit dem Mauerwerk verbinden.

Regenwasser außen und innen

Um die Schäden an den Außenwänden zu erkennen, musste man genau hinsehen und stellte dann fest, dass etliche Fugen ausgewaschen und undicht waren. Je nach Windrichtung kam der Regen im Turm schon mal auf der Innenseite der Wand herunter, auch in den Jugendraum tropfte es durch das Dach, sodass an der 54 Jahre alten Kirche dringend etwas unternommen werden musste. Die Fugen wurden nun peu à peu in Handarbeit ausgebessert. „Da kommen schon etliche Kilometer Fugen zusammen“, schätzt die Pastorin.

Auch Pfeiler müssten saniert werden

Weitere Schäden wurden an den Stahleinlagen im Beton an den tragenden Pfeilern auf der Straßenseite entdeckt. „Die Statik ist nicht gefährdet“, betont Armin Sturm vom Bauausschuss des Kirchengemeinderats. Es wäre jedoch sinnvoll, die Probleme mit anzupacken. „Diese zusätzlichen Arbeiten können wir aber im Moment noch nicht finanzieren“, erklärt Kantor Eggers, der auch zum Kirchengemeinderat gehört.

Das Budget für die Sanierung beträgt zunächst insgesamt 707000 Euro, davon sind 545000 Euro Rücklagen der Andreasgemeinde. Der Kirchenkreis Altholstein gibt einen Zuschuss von 100000 Euro, der Andreasverein, der die Gemeinde seit 1985 finanziell unterstützt, spendiert 10000 Euro, sodass noch 52000 Euro fehlen, die als Spenden eingeworben werden. Das Spendenbarometer im Eingangsbereich der Kirche steigt: 19050 Euro sind schon eingegangen, es fehlen also noch 32950 Euro.

Damit die Kirche im (Welling)-Dorf bleibt

„Mögen Sie Ihren Kirchturm unterstützen?“, fragt die Pastorin bei Wellingdorfer Geschäftsleuten, wenn sie von Tür zu Tür geht und freundlich um eine Spende bittet. Unter dem Motto „Damit die Kirche im (Welling)-Dorf bleibt“, haben auch viele Gemeindemitglieder schon große und kleine Beiträge überwiesen. „Wir möchten, dass die Kirche auch in 20 Jahren noch für die Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden kann“, erklärt Kim Schmidt (25), die sich bei den Pfadfindern engagiert. Zum 55. Kirchweihfest am Sonntag, 1. März 2020, sind alle Unterstützer zum Gottesdienst eingeladen. Das Spendenkonto: Evangelisch-Lutherische Andreasgemeinde Wellingdorf, IBAN: DE96 210501700008102394 bei der Förde Sparkasse Kiel

Eine Kirche mit Fischertradition

Andreas, der Namensgeber der Kirche, war ein Jünger Jesu und wie sein Bruder Petrus ein Fischer. Viele Elemente des Gotteshauses, das nach Plänen des Architekten Otto Schnittger entstand, erinnern an die Fischertradition des Ostufers. So schwebt über dem Kirchturm kein Hahn, sondern ein Kutter. Drei Fische aus Glassteinen zieren als „ Wellingdorfer Flundern“ die Außenwand am Altar.

Eigentlich sollte die Andreaskirche schon am 1. Advent 1964 eingeweiht werden. Doch die Arbeiten verzögerten sich, weil die Bauleute auf ein Hindernis stießen, das sich als Bunkerwand entpuppte. Weil man Angst vor Blindgängern hatte und nicht während des Gottesdienstes in die Luft fliegen wollte, wurden die Bunkerreste komplett entfernt, sodass die letzte große, evangelische Kirche des Ostufers nach den Zerstörungen des Krieges erst am 6. März 1965 mit rund 500 Besuchern eingeweiht wurde.

Chöre, Bibelgespräch, Andachten, Wandern, Treffen für Senioren, Kieler Tafel oder Pfadfinder: Wer in der Gemeinde aktiv werden möchte, hat dazu viele Möglichkeiten. Informationen gibt es im Büro, Wischhofstraße 69, Tel. 0431-725183.

