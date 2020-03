In Krisen ist vielen die Glaubensgemeinschaft besonders wichtig. Doch was tun, wenn Gottesdienste wegen Ansteckungsgefahr verboten sind? Die Pastoren der Freien Evangelischen Gemeinde Kiel und Apostel-Kirchengemeinde in der Wik bieten deshalb Online-Gottesdienste an – wie viele andere Gemeinden.