Die vier evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden im Norden Kiels – Altenholz, Pries-Friedrichsort, Holtenau und Schilksee-Strande – streben zum 1. Januar 2024 eine Fusion an. Grund dafür ist sowohl der Mangel an jungen Pastoren und Pastorinnen sowie an fehlendem Geld.