Die Kapelle des Landeskirchenamtes hat sich am Freitag in ein Fernsehstudio verwandelt. Scheinwerfer sind auf die Mitte des quadratischen, hellen Raumes gerichtet. Drei Kameras stehen in der Kapelle verteilt. Die letzte wird gerade ausgerichtet. Pröbstin Almut Witt steht noch einmal Probe, bevor die Türen der Kapelle geschlossen werden und die Aufnahme beginnt.

Fernsehgottesdienste aus Kiel : Almut Witt machte den Auftakt

Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Altholstein und der Offene Kanal werden in den kommenden Wochen Gottesdienste ausstrahlen. Jeden Sonntag, zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr, gibt es im Fernsehen eine halbe Stunde Andacht mit Pastoren aus der Kieler Nachbarschaft. Die Aufzeichnungen erfolgen einige Tage vorher. Almut Witt machte gestern den Auftakt.

Ganz neu ist diese Situation für die Kieler Pröbstin nicht. Am Ostersonntag predigte sie schon einmal vor leeren Bänken. Auch damals wurde die Andacht auf dem Offenen Kanal und im Internet gezeigt. „Es ist ein anderer Gottesdienst, wenn ich die Menschen, mit denen ich diesen feiere, nicht sehen kann“, sagt Witt. Doch man könne Gott auf verschiedene Arten erleben.

Jedem Menschen den Gottesdienstbesuch ermöglichen

Eine davon, sei eben auch das Fernsehen, glaubt Peter Willers, Leiter des Offenen Kanals Schleswig-Holstein. „Der Kirchenkreis hat durch die Ostergottesdienste gemerkt, dass das auch Resonanz bekommt.“ Corona als Anstoß für neue Formate? Zunächst ist das Angebot für die nächsten ein bis zwei Monate geplant. „Vielleicht sehen wir dann, dass beides gut ist, der klassische Gottesdienst und eine aufgezeichnete Andacht“, sagt Witt.

„Die Idee ist, allen Menschen zu ermöglichen, am Sonntag einen Gottesdienst zu besuchen“, so Willers. Auch denjenigen, die nicht mehr mobil sind oder aus anderen Gründen nicht in die Kirche kommen können. Rund 150000 Haushalte in Kiel und dem Umland können die Inhalte des Offenen Kanals Kiel empfangen. Einrichtungen für Senioren sollen noch besonders auf die Fernsehgottesdienste aus Kiel aufmerksam gemacht werden.

Ferngesteuerte Kameras nehmen den Gottesdienst auf

Für die Aufzeichnung der Andachten braucht es nicht viel Personal. Statt der 25 Personen, die in der Kapelle Platz nehmen könnten, sind während der Aufnahme nur zwei Personen im Raum. Pröbstin Almut Witt und Kirchenkreiskantor Reinfried Barnett, der diesen und weitere Gottesdienste am Klavier begleitet. Mats Maelzer, Auszubildender beim Offenen Kanal, bedient die ferngesteuerten Kameras mit einem Joystick außerhalb der Kapelle.

Auch Gottesdienste mit den Pröpsten Kurt Riecke ( Bad Bramstedt), Stefan Block ( Neumünster) und anderen Pastoren werden in den kommenden Wochen auf dem Offenen Kanal gezeigt. Ein genauer Zeitplan steht noch nicht fest.

