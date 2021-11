Kiel

Die Fenster sind eingeschlagen, die Hauswand mit Graffiti beschmiert und mit Plakaten beklebt. Mitten in Kiel-Gaarden steht ein großes Wohnhaus, das nur noch entfernt an Zeiten erinnert, in denen hier Menschen gewohnt haben. Seit rund fünf Jahren ist das Haus im Kirchenweg 34 verlassen. Offenbar kümmert sich niemand darum, das Haus ist in einem schlimmen Zustand. Doch nach KN-Informationen tut sich jetzt etwas: Die Stadt Kiel steht kurz vor dem Kauf der Immobilie.

Kirchenweg 34 in Kiel sorgte 2015 für politischen Streit

Der Kirchenweg 34, er ist der Stadt gut bekannt. Lange war das Haus ein Garant für Aufregung und politischen Streit, der im Jahr 2015 seinen Höhepunkt erreichte. Zeitweilig wohnten mehr als 100 Menschen gleichzeitig in dem Haus, die Zimmer wurden einzeln vermietet, teilweise lebten drei Menschen in einem kleinen Zimmer. Anwohnende klagten über massive Lärm- und Müllprobleme. Die Stadt erließ im Sommer 2015 strenge Auflagen, forderte den Eigentümer unter anderem auf, die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner auf 40 zu senken.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Jahr später kündigte die zuständige Hausverwaltung an, dass das Haus komplett geräumt und anschließend saniert werde. Das Räumungsversprechen wurde eingehalten: Seit Ende 2016 steht das Haus leer. Aber neue, sanierte Wohnungen sucht man auch fünf Jahre später vergeblich.

Gehweg vor dem Haus im Kirchenweg ist gesperrt

Warum der Eigentümer sein Versprechen brach, ist nicht bekannt. In Gaarden wird vermutet, dass der Clinch mit der Stadt das Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört habe. Klar ist, dass eine Sanierung des Gebäudes sehr teuer geworden wäre: Bereits vor fünf Jahren war das Haus in einem schlechten Zustand.

Der Gehweg vor dem Haus am Kirchenweg 34 in Kiel-Gaarden ist abgesperrt, weil Teile der Hausfassade abbröckeln. Quelle: Jonas Bickel

Die Lage hat sich aber noch einmal deutlich verschlimmert. Seit einiger Zeit ist der Gehweg vor dem Haus abgesperrt, weil manchmal Teile der Fassade herunterfallen. Die Bauaufsicht der Stadt spricht in diesem Zusammenhang von einer Gefahrenabwehr. „Das Gebäude weist bauliche Mängel auf“, sagt ein Stadtsprecher, eine Einsturzgefahr bestehe aber nicht. Der Gehweg davor bleibe vorerst gesperrt.

Stadt Kiel steht kurz vorm Kauf des Hauses im Kirchenweg

Bald dürfte die fünfjährige Ruhe um das immer weiter verfallene Haus aber ein Ende haben, denn in den letzten Monaten kam Bewegung in die Sache. Nachdem sich lange nichts getan hatte, fand der Eigentümer nach Informationen dieser Zeitung kürzlich einen privaten Käufer für die Immobilie.

Die Tür des Hauses am Kirchenweg 34 ist verschlossen. Seit fünf Jahren wohnt hier niemand mehr. Quelle: Jonas Bickel

Doch bevor der Verkauf über die Bühne gehen konnte, schaltete sich die Stadt Kiel ein. Mithilfe eines Vorkaufsrechts möchte sie nun das Haus und das dazugehörige Grundstück erwerben. Der Vorgang soll schon weit vorgeschritten sein. Offenbar greift die Stadt dabei tief in die Kasse und zahlt für das Gebäude eine siebenstellige Summe.

Stadt Kiel gibt momentan keine Stellungnahme zum Kirchenweg 34 ab

Diese Darstellung wird von der Stadtverwaltung aktuell weder bestätigt noch dementiert. „Wir haben ein laufendes baurechtliches Verfahren, zu dem wir im Moment keine Stellung nehmen können“, heißt es auf Anfrage. Deswegen bleiben auch die genauen Pläne der Stadt mit dem Kirchenweg 34 unklar.

Möglich erscheint, dass die Stadt das Grundstück in die Kieler Wohnungsgesellschaft (Kiwog) integrieren möchte. So bestätigt die Stadtverwaltung, dass mit Eigentümern aktuell Gespräche zu Projekten der Kiwog unter anderem in den Stadtteilen Ellerbek, Suchsdorf und Gaarden geführt werden. In allen Fällen gehe es um die Realisierung oder den Erhalt von öffentlich gefördertem Wohnraum.