Das doppelstöckige, L-förmige Gebäude steht neben der Kreuzkirche in der Barkauer Straße. Viel Holz wurde verbaut und viel Licht dringt durch die Deckenfenster und die großflächigen Verglasungen. „Das Haus wurde für das offene Konzept entwickelt“, erzählt die Kita-Leiterin Kristin Knoop. Gemäß diesem Konzept haben die Räume verschiedene Funktionen. Im Theaterraum gibt es zum Beispiel eine Holzbühne und eine große Auswahl an Klamotten zum Verkleiden, im Bauraum steht unter anderem Lego bereit, im Kreativraum Bastelmaterial, im Musikraum Xylophone und andere Instrumente.

An der hölzernen Oberkonstruktion im Multifunktionsraum können dicke Matten an Seilen eingehängt werden, sodass eine große Schaukel entsteht. Die Kinder, die darauf sitzen, kreischen begeistert. Neben ihnen spielen andere mit pinkfarbenen Pezzibällen. Zudem gibt es dort eine Sprossen- und Kletterwand. Durch eine schalldichte Schiebewand kann der Raum bei Bedarf in den Vorraum geöffnet werden.

Feste Gruppen in festen Räumen

Auf der oberen Etage liegt mit einem Ruhe- und einem Actionraum der „Nestbereich“ für die Kleinen unter drei Jahren. Auf diesem Stockwerk befindet sich in der Nähe des Büros und Besprechungszimmers auch das kleine „Geschichtenzimmer“ mit gemütlichem Sofa, auf dem sich zwei dreijährige Mädchen an eine Erzieherin kuscheln, die ihnen vorliest. Der Raum mit rechteckigem Grundriss ist zum Gang hin voll verglast. „Während der Bauphase haben wir ihn Aquarium genannt“, erzählt die Leiterin und schmunzelt.

„Beim offenen Konzept wechseln sich Freispielphasen mit Zeiten ab, in denen sich die Kinder für Angebote in den Funktionsräumen entscheiden können“, erklärt Knoop. Doch jetzt in der Corona-Zeit sieht alles anders aus. „Wir haben momentan feste Gruppen, denen einzelne Räume zugeteilt sind“, berichtet die Leiterin. „Die Kinder essen in ihren Gruppenräumen.“ Damit erfüllt der Cafeteria-Bereich noch nicht seine Funktion, die darin bestehen soll, dass sich die Kinder zum Frühstück und Mittag selbst an einem Büfett bedienen. Insgesamt 13 pädagogische Kräfte betreuen eine Nestgruppe mit 20 Kindern im Alter von eins bis drei und drei Elementargruppen mit 64 Plätzen.

Der Neubau kostet rund 2,6 Millionen Euro

Der Frühdienst beginnt um 7 Uhr, um 16 Uhr wird die Kita geschlossen. Die Kosten des Neubaus von rund 2,6 Millionen Euro haben die Stadt und das Land übernommen. Träger ist der Kirchenkreis Altholstein. „Aus rechtlichen Gründen steht der Spielplatz neben der Kita nun nicht mehr auch den Kindern des Stadtteils zur Verfügung, sondern nur noch der Kita und der Kirchengemeinde“, informiert Pastor Wolfgang Lau. Früher waren die „Kirchenzwerge“ in einem Gemeindehaus-Anbau untergebracht. Dort entwickelte sich allerdings Schimmel. So sorgte die Stadt dafür, dass die beiden Gruppen mit insgesamt 37 Kindern im Frühjahr 2017 in Containern unterkamen. Der erste Spatenstich für die neue Kita erfolgte im Dezember 2018 auf dem früheren Bolzplatz hinter der Kirche. Der Anbau an das Gemeindehaus ist vom Schimmel erst einmal befreit. „Wir nutzen ihn sporadisch für Gruppen und für die Aufbewahrung von Material“, so Pastor Lau. Er freut sich über die neue Kita auf dem Grundstück der Kirchengemeinde.

