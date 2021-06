Kiel

Der Eingang zur Kita Colorito wirkt fast unscheinbar, wenn man bedenkt, dass sich dahinter ein Gebäudekomplex mit Anbau und zwei Innenhöfen verbirgt, in dem 107 Kinder auf drei Etagen spielen, lachen und entdecken können. Doch gerade wirkt es ruhig, denn einige Kinder sind mit ihren Gruppen in der Umgebung unterwegs. „Der Stadtteil ist unser Außengelände“, erklärt Einrichtungs-Leiterin Janne Sievert.

Für den nahen Spielplatz in der Schaßstraße habe die Kita eine Patenschaft übernommen, doch es gehe auch auf andere Spielplätze in der Nähe, zum Wochenmarkt oder mal ans Wasser. „Wir sind froh, dass die Spielplätze nicht mehr begrenzt sind“, so Sievert. Bis vor kurzem sei unter den Corona-Auflagen nur eine bestimmte Personenzahl auf ihnen erlaubt gewesen.

Doch auch im Gebäude können die Kinder einiges erleben. In der roten Gruppe zum Beispiel, in der gerade Lion, Vivienne, Emma, Neele und Anna Türme bauen, gibt es ein Atelier, einen Baubereich und einen Rollenspielbereich. Bei strahlendem Sonnenschein ist der Großteil der Gruppe allerdings im Innenhof unterwegs, spielt im Sandkasten oder saust auf den Bobbycars durch die Gegend.

Kieler Kita Colorito hat ein Medienatelier

Neben den Angeboten in den Gruppenräumen verfügt die Kita Colorito über ein Medienatelier, in dem sich die Kinder mit digitalen Medien beschäftigen. „Dabei geht es nicht um den Medienkonsum, sondern um ein aktives Auseinandersetzen mit ihnen“, stellt Sievert klar. Dass digitale Medien in der Einrichtung kein Fremdwort sind, hat auch in der Pandemie Vorteile.

Den Kindern, die nicht vor Ort gewesen seien, seien kleine Videos geschickt worden, auch Videoanrufe habe es gegeben, so Sievert. „Es ist aber total schön, dass jetzt alle wieder da sind.“ Die Kita arbeitet nach den Grundsätzen der Reggio-Pädagogik, blickt auf die Interessen, Stärken und Vorlieben der Kinder. „Wir geben im Alltag nicht vor, was wir machen. Es werden also nicht einfach Blätter gepresst, weil Herbst ist. Wir gehen nach dem, was die Kinder interessiert.“

Aspekte, die offenbar bei der Jury des Deutschen Kita-Preises gut ankamen. „Am Anfang haben wir nicht damit gerechnet, dass wir so weit kommen, doch dann sind wir eine Runde und noch eine Runde weitergekommen“, so Sievert. Sie seien nicht traurig, nicht gewonnen zu haben. „Unter die ersten Zehn zu kommen, das ist eine riesige Wertschätzung.“ Mit der Anerkennung für die Arbeit gibt es zudem ein Preisgeld von 1000 Euro, das laut Sievert in ein Fest mit Eltern und Kindern investiert werden soll, wenn wieder gemeinsam gefeiert werden kann.

Bildungscampus Tarp gewinnt in der Kategorie "Lokales Bündnis"

Der Deutsche Kita-Preis wird seit 2018 einmal im Jahr von Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vergeben. In den Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ hatten sich insgesamt rund 1200 Einrichtungen und Initiativen beworben.

In letzterer Kategorie hat der Bildungscampus Tarp bei Flensburg den ersten Platz gewonnen und kann sich nun über 25.000 Euro Preisgeld freuen. Die Kita des Jahres steht in Sachsen-Anhalt: Die Jury entschied sich für die Sprach-Kita „Villa Sonnenschein“ in Oranienbaum-Wörlitz, auch sie erhält 25.000 Euro. Acht weitere Kitas und Bündnisse aus verschiedenen Bundesländern wurden mit Preisgeldern in Höhe von jeweils 10.000 Euro geehrt.