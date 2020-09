Direkt nach Kieler Woche und Digitaler Woche kündigte die Stadt ihre nächste Veranstaltung in Corona-Zeiten an, diesmal für die Kleinsten. Bei den Kita-Kultur-Tage vom 26. Oktober bis 6. November gibt es in fünf städtischen Kultureinrichtungen neun kostenlose Aktionen für Kita-Gruppen.