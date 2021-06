Kiel

„Wir sind zur Schließung der Kita gezwungen“, so Schrader. „Seit 2018 ist bekannt, dass das Gebäude stark sanierungsbedürftig ist. Die laut eines externen Gutachtens notwendigen Investitionen von mindestens 2,3 Millionen Euro lassen sich wirtschaftlich nicht vertreten.“ In den vergangenen Jahren seien auch bereits 700 000 Euro in Sanierungsmaßnahmen geflossen. „Wir sprechen hier von einem Fass ohne Boden“, betont Schrader.

Für den Vorschlag der Stadt, das sanierungsbedürftige Altgebäude abzureißen und eine neue Kita zu bauen, sieht Schrader mangels entsprechender Angebote kurzfristig keine Perspektive. Bezüglich des von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ins Spiel gebrachte Grundstück um das Hochhaus am RBZ am Schützenpark verweist die Geschäftsführerin auf eine protokollierte frühere Interessenbekundung seitens des Studentenwerks: „Im Februar 2019 haben hierzu Gespräche mit Stadträtin Grondke stattgefunden. Das Grundstück mussten wir schließlich unter anderem aufgrund der hohen Kosten für den Abbruch des Hochhauses sowie der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen ablehnen“, sagt Schrader.

Kita-Neubau auf dem Grundstück nicht möglich

Der von Kämpfer favorisierte Kita-Neubau auf dem bestehenden Grundstück sei hingegen gar nicht möglich. „Offenbar tauschen sich die Dezernate untereinander nicht aus, sonst wüsste Herr Kämpfer, dass aufgrund aktueller Bauvorgaben auf dem Grundstück keine Kita in der gleichen Größe gebaut werden darf“, erklärt Schrader. Dies hänge mit der Einhaltung des erforderlichen Abstands zum Waldgebiet des Düsternbrooker Gehölzes zusammen. Hierdurch schrumpfe die bebaubare Fläche von 2900 auf 1300 Quadratmeter.

Der paritätisch mit Studierenden besetzte Vorstand des Studentenwerks habe sich daher nach „eingehender Diskussion und Interessenabwägung“ einstimmig gegen eine Sanierung und einen Neubau und für eine Priorisierung der Schaffung neuer Wohnheimplätze ausgesprochen. Das Studentenwerk finanziere sich aus den Beiträgen aller Studierenden, von denen studierende Eltern nur fünf Prozent ausmachten, so das Studentenwerk.

Als verantwortlicher Träger habe man noch andere Aufgaben zu erfüllen als die Kinderbetreuung, wie zum Beispiel die Bereitstellung von Essen, Wohnheimplätzen, BAföG, Beratungs- und Kultur-Angeboten, hebt Schrader hervor. Die Studentenwerk-Kitas seien darüber hinaus zu maximal vierzig Prozent mit Studierendenkindern besetzt. Der höhere Anteil der Betreuungsplätze sei durch Stadtteilkinder belegt, die mitversorgt werden. „Das Studentenwerk SH hilft somit der Stadt Kiel, ihren Versorgungsauftrag zu erfüllen – nicht andersherum“, so die Geschäftsführerin.

Die Kritik der Stadt, dass die Information erst nach Abschluss der diesjährigen Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung bekannt geworden sei, stelle laut Schrader kein Problem dar: Die Kita-Schließung sei „schließlich erst Mitte 2023“. Die Entscheidung zur Schließung habe sich das Gremium nicht leicht gemacht. „Wir haben uns nun seit über vier Jahren erfolglos um ein Grundstück bemüht. So leid es uns tut – diese Entscheidung konnte aus Perspektive und im Interesse der Studierenden nur so getroffen werden.“

Stadt wünscht sich gemeinsame Lösung

Das Grundstück im Niemannsweg sei derzeit noch nicht verkauft. „Gerne räumen wir der Stadt ein Vorkaufsrecht ein, damit sie den Kitabetrieb sicherstellen kann“, so Schrader. Das liegt auch im Interesse der Stadt, betont Sprecher Arne Gloy: „Wir wünschen uns, dass gemeinsam eine Lösung gefunden wird, um eine beliebte sowie funktionierende Kita zumindest weiterzubetreiben, bis ein Ersatzbau – nötigenfalls durch einen anderen Träger realisiert – fertig gestellt ist.“

Das Studentenwerk sei, so Gloy, 2019 an die Stadt herangetreten mit der Planung der Schließung der Kita in fünf bis sechs Jahren, wenn ein Grundstück gefunden und ein geplanter Ersatzbau errichtet sei. Alle weiteren Abwägungen einschließlich der nun verkündeten Schließung 2023 ohne Ersatzbau seien ohne die Einbeziehung der Stadt erfolgt.

Von Gritje Lewerenz