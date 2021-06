Der Schlagabtausch um die Schließung der durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein betriebenen Kita im Niemannsweg in Düsternbrook geht in die nächste Runde. Nach der Kritik der Stadt an der Schließung der Einrichtung meldet sich jetzt Studentenwerk-Geschäftsführerin Susann Schrader zu Wort.