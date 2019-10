Nicht nur für die „Thor Heyerdahl“ hieß es am Wochenende „Leinen los“ am Seefischmarkt in Kiel. Auch die 34 Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren mussten sich von ihren Familien lösen. Das aber gerne, denn vor ihnen liegen sechs Monate auf dem Traditionssegler in Richtung Karibik und zurück.