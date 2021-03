Seit 28 Jahren hat Sabine Herrmann (62) ihren Kleingarten in der Baumwegkoppel. Aber erst in der vergangenen Woche wurde bekannt: Die kleine Kolonie mit 38 Gärten, idyllisch gelegen direkt am Wald, ist mit krebserregenden Stoffen verseucht. Dieses Ergebnis eines Gutachtens trifft alle ins Herz.