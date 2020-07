Wer beim Wort Schrebergarten an akkurate Hecken, Gartenzwerge und piefige Gartenlauben-Atmosphäre denkt, irrt. Kleingärten sind schon nicht mehr das, was sie mal waren. Immer mehr junge Menschen zieht es derzeit in die Gärten. Wir verraten, wie auch Sie Ihren Traum vom eigenen Schrebergarten wahrmachen können.