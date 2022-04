Der neue Vorsitzende des Kreisverbands der Kleingärtner ist in Kiel wohlbekannt: Von 2008 bis 2018 saß er für die SPD in der Ratsversammlung, bis zum Herbst war er stellvertretender Vorsitzender des Kleingartenvereins Holtenau. Diese Erfahrungen will er nutzen, die Dauerstreitigkeiten zwischen Stadt und Kleingärtner beizulegen. Die Fronten sind verhärtet.