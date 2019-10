Nilpferd, Löwe, Panda und Giraffe: Die Griffe mit Tiermotiven markieren die Anfängerroute am Kletterturm auf dem Jahnplatz in Kiel. Beim Ferienklettern nutzten am Wochenende Kinder diese Route, um nach oben zu gelangen. Auch an den nächsten beiden Sonntagen können Kids mitmachen.